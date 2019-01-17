В истории «цапка»-крабоеда появились нелегальные ульи

Возбуждено новое уголовное дело из-за нарушений в колонии, где содержится член "банды Цапка" Вячеслав Цеповяз. Об этом в четверг, 17 января, сообщается на Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как уточняется в сообщении, в ходе проверки ведомство выявило факт принятия в дар должностными лицами колонии различных материально-технических ценностей, что противоречит действующему законодательству. Среди ценностей были и ульи для использования на пасеке осужденными.

14 января сообщалось, что отбывающий пожизненный срок член "банды Цапка" Владимир Алексеев по прозвищу Вова-Беспредел прокомментировал ситуацию с Вячеславом Цеповязом. Он отметил, что слышал по радио про икру и крабов, которые входили в тюремное меню его бывшего подельника, и порадовался за Цеповяза.

15 ноября стало известно, что в ежемесячный список тюремных покупок Цеповяза входили дорогостоящие продукты и деликатесы на сумму от 30 до 60 тысяч рублей. Для заключенного приобретались конфеты, колбасы, cыр, готовые салаты, килограммы красной икры, крабы, красная рыба, а также дорогостоящие предметы гардероба.

Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая много лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году бандиты убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.