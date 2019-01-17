Странные петербуржцы рады: «Ура, 10 баллов». За 1,5 часа набралось 20 многокилометровых пробок

Загруженность дорог Санкт-Петербурга к вечеру 17 января, по данным мобильного приложения «Яндекс.Навигатор», достигла 10 баллов и держится на протяжении минут 20. В «разговорчиках», как ни странно, радуются «достижению». Любопытно, что «Яндекс.Карты» на стационарном компьютере показывают 9 баллов. К 18:35, впрочем, «десятку» дали и там.

Особенно плотно в центре, на Выборгской стороне, пробки даже за городом, например на «Коле» и Колтушском шоссе. Пользователи сервиса отмечают множество аварий.

Плотно на дорогах было весь день (на пару баллов больше нормы), и весь день шёл снег. Утренний максимум, по «Яндекс.Пробкам», составил 8 баллов, а днём – 6 баллов. С 17 часов сервис зафиксировал более 20 многокилометровых пробок.

Самая длинная пробка для данного времени суток, 11,4 километра, в 18:36 зарегистрирована в центре: коллапс охватил Невский проспект, Старо-Невский, Гончарную, Полтавскую улицу, площадь Александра Невского, мост Александра Невского, Заневский, проспект Косыгина – от реки Мойки до улицы Коммуны.