Тушение в ручном режиме. Александр Беглов, по примеру Валентины Матвиенко, лично руководит ликвидацией последствий пожара на Ленинском

Как сообщает 17 января официальный канал Смольного в одном из мессенджеров, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов находится на месте пожара в газетном комплексе на Ленинском, 139. Градоначальник «лично руководит работами по ликвидации его последствий», говорится в сообщении.

Практика участия главы города в тушении пожаров для Петербурга не нова. Чуть более 10 лет назад тем же самым отличилась губернатор Валентина Матвиенко во время пожара в Троицком соборе. «Мы с Валентиной Ивановной как раз были в командировке и садились в самолет, чтобы вернуться в Петербург. И тут пришло сообщение о пожаре, – рассказывал тогда спикер Законодательного собрания Вадим Тюльпанов. – Сев в «Пулково», мы сразу же поехали к Троицкому собору и увидели, что он продолжает гореть. Только действия губернатора спасли в этот момент храм от обрушения. Не испугавшись пожара, Валентина Матвиенко вошла в горящий храм и лично руководила действиями пожарных. Хотя рушился купол, воды было по колено, подвалы залиты расплавленным металлом, Валентина Матвиенко отдавала распоряжения пожарным и тем самым спасла собор».

Ранее стало известно, что Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после гибели человека при пожаре в газетном комплексе днем 17 января. Пожар начался около четырех часов дня в 139-м доме по Ленинскому проспекту, возгорание было локализовано к половине шестого вечера.