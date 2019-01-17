Вучич подарил Путину собаку

Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину щенка шарпланинской овчарки.

Щенку, которого зовут Паша, всего четыре месяца, сообщает 17 января агентство "Интерфакс". Эта пастушья порода, как правило, используется для охраны овечьих стад на горных выпасах от хищников, а также в качестве служебной и сторожевой собаки.

Кажется, Путин и его новый четвероногий друг Паша нашли общий язык pic.twitter.com/r8UN1N2XZQ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 января 2019 г.

В настоящее время у президента РФ две собаки – обе были подарены иностранными коллегами. В 2010 году болгарский премьер Бойко Борисов во время визита Путина в Софию подарил ему щенка каракачанской собаки, которую также называют болгарской овчаркой. Он получил в результате интернет-голосования, организованного администрацией президента, кличку Баффи.

Еще одну собаку породы акита-ину по кличке Юмэ (Мечта) в 2012 году российскому президенту подарил губернатор японской префектуры Акита.