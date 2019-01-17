Перенесенный из Архангельска Арктический форум пройдет в выставочном центре в Шушарах

Гостей форума «Арктика – территория диалога» примет площадка «Экспофорума» в Шушарах. Участие подтвердили делегации из 12 стран.

Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе фонда "Росконгресс", который занимается организацией Арктического форума. Как сообщалось ранее, перенести его из Архангельска в Петербург было решено на заседании оргкомитета днем 17 января.

Ожидается, что в «Экспофоруме» соберется около трех тысяч делегатов минимум из 12 стран. Врио губернатора Александр Беглов уверен, что форум в Петербурге «позволит внести серьезный вклад в реализацию стратегии развития Российской Арктики», а инфраструктура города «готова обеспечить проведение мероприятия на самом высоком уровне».

Ответственный за форум вице-премьер РФ Юрий Трутнев отметил, что часть мероприятий все же пройдет в Архангельске, а работы по благоустройству города к форуму будут продолжены, так как «Архангельск – одна из крупных арктических территорий».

Форум пройдет в середине апреля в пятый раз.