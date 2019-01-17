“Когда большевики захватывали власть, они знали, что им нужно”. Новый глава комитета по имущественным отношениям рассказал, как вернуть доверие бизнеса

Новый председатель комитета по имущественным отношениям Петербурга Валерий Калугин не видит смысла урезать полномочия подчиненного ему ведомства. Он рассказал «Фонтанке», что КИО ждет в ближайшее время.

«Надо понять, в каком состоянии дела, какие финансовые результаты за 2017 – 2018 год, разберемся, проведем аудит и пойдем дальше», – отметил он в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» 17 января через несколько часов после его назначения на председательский пост.

По словам Калугина, он не намерен принимать поспешных решений. «Задача одна – улучшить экономику города, увеличить доходы бюджета и завоевать доверие бизнеса. Сейчас КИО – это длительные и излишние процедуры, несоблюдение сроков, установленных законов, излишняя бюрократизация», – добавил он.

Реформу, которую последние несколько лет пытались произвести в Смольном, урезав полномочия КИО, в разговоре с «Фонтанкой» Калугин не поддержал. «Реформа – это такое слово… Понимаете, когда большевики идут захватывать власть, они хотят захватить власть, забрать имущество и знают, что им нужно. А реформу производить для целей, которые никому непонятны, – это бессмысленно. Не вижу никаких оснований что-то дергать, просто работать надо профессионально», – заключил он.