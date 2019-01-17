Все уйдут, а он останется. Каким будет новое правительство Петербурга

В Петербурге после стодневного затишья стремительно формируется новый состав правительства города. Окончательные контуры станут понятны на днях, и, судя по информации «Фонтанки», из чиновников Полтавченко Беглов оставит только тех, без кого не пережить зиму.

коллаж/Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/pixabay.com

Уйдут практически все. Ключевые посты в новом правительстве Петербурга достанутся хорошо забытым старым чиновникам времен Валентины Матвиенко, а комитеты укрупнят. «Фонтанка» рассказывает, кого ждать в Смольном и кто уже пришел.

Рокировки в картинках:

17 января, через несколько дней после принятия на работу в администрацию города пяти женщин, к ним добавилось еще шесть мужчин. Все они – вовсе не случайные люди, а так или иначе связаны с прежними местами работы врио губернатора Александра Беглова или же его ключевых соратников. В числе назначенцев – глава комитета по инвестициям Роман Голованов (по информации собеседников «Фонтанки», его попросили уйти из ведомства в 2018 году из-за претензий со стороны правоохранителей, а также по итогам проверки Контрольно-счетной палаты). Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, экс-заместитель главврача городской больницы № 40 Курортного района, того самого, который в 1999–2002 годах возглавлял Беглов. Кстати, Голованов, работая в комитете по инвестициям, отвечал за проекты государственно-частного партнерства, в том числе и за концессию по строительству нового корпуса для 40-й больницы.

В комитет по территориальному развитию назначили еще одного представителя самого элитного района Петербурга. Ведомство возглавил Александр Бельский, бывший глава МО «Сестрорецк». С ним тоже интересно. Он – выходец из бизнеса (занимал должность управляющего IBP–Group – производителя традиционной русской выпечки), а муниципалитетом руководил с 2015 года. При этом его избрание прошло со скандалом: Вячеслав Макаров от имени «Единой России» и на тот момент глава Курортного района Алексей Куимов настойчиво предлагали на этот пост руководителя Сестрорецкого спортивно-технического центра и владельца автошколы Александра Ваймера (теперь депутат ЗакСа), получившего максимум голосов избирателей. Члены совета шестью голосами против четырех избрали Бельского. Как говорят источники «Фонтанки», на выборах продвигала Александра Бельского Наталья Чечина, на тот момент — замглавы района, которую на днях Александр Беглов назначил главой районной администрации. С приходом Бельского муниципалитет активно развивал собственные медиа, а за их издание боролись между собой муниципальное предприятие и частные компании, с ними же и связанные и даже зарегистрированные по одному адресу.

Влияет на подбор новых кадров также советник врио губернатора Евгений Елин (и будущий вице-губернатор): по его протекции, подсказали «Фонтанке», назначен руководитель комитета по экономическому развитию Валерий Москаленко. Карьеру в Смольном Москаленко начинал как раз под руководством Елина. Бывший председатель комитета Иван Филиппов тем временем приступил к обязанностям советника врио губернатора по развитию транспортного комплекса города.

Еще один экс-коллега Елина – Юрий Калабин, работавший в структурах РЖД, в компаниях «Электросила», «ГЕОТЕК Холдинг» и других компаниях разного толка, заступил на должность главы комитета по промышленной политике и инновациям. Занимавшийся до этого промышленностью Максим Мейксин тоже перешел на должность советника врио губернатора. В 2012 году он был сменщиком в Смольном как раз Евгения Елина. Перемена в руководстве комитета случилась одновременно с приходом Георгия Полтавченко на пост губернатора Петербурга. По поручению нового градоначальника в комитете тогда провели аудит и выяснили, что из бюджета пропали 250 млн рублей, которые ГУП «Продовольственный фонд», подведомственное тогда Елину, тратило на закупки стратегических запасов мяса. Уголовное дело ничем не закончилось. Как утверждают очевидцы, претензий к работе Мейксина у вернувшегося в качестве советника врио губернатора Елина не было, но некая натянутость в их общении присутствовала.

Еще один ставленник Елина – председатель комитета по имущественным отношениям Валерий Калугин, когда-то возглавлявший прародителя КИО – комитет по земельным ресурсам. Под началом Калугина тогда в Смольном разработали региональную геоинформационную систему. С 2015 года после ухода из Смольного он работал гендиректором ООО «Консалтинговая группа ВВК», среди прочих консультировал петербургскую епархию по имущественным вопросам, в том числе по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ. О своем отношении к этому вопросу теперь, в новой должности, в разговоре с «Фонтанкой» он уклонился от ответа: «Не будем спешить с заявлениями и принятием решений». В ближайшее время многострадальный КИО ждет аудит.

В ближайшие же дни планируется отставка еще и главы комитета по финансам Алексея Корабельникова. И тут снова все вернется на круги своя. В Петербург приедет Эдуард Батанов. Он начинал работу в Смольном одновременно с Бегловым в 1999 году, в 2004 году стал зампредом комитета финансов, затем возглавлял его с 2008 по 2015 год. В Калининградской области, куда он уехал после, уже успели проводить его с должности заместителя председателя правительства. Ему вручили медаль за заслуги перед регионом, а местные СМИ с горестью сообщили, что уходит «единственный взрослый в комнате» (такую характеристику Батанову дали собеседники портала «Новый Калининград»). Станет ли Батанов вице-губернатором или будет, как и раньше, главой комитета, пока неизвестно. Как утверждают собеседники «Фонтанки», теоретически ему может достаться транспортный и инвестиционный блоки.

А вот экономику и финансы уже практически со 100-процентной вероятностью подчинят Евгению Елину. Отвечающий за эту область сейчас Сергей Мовчан 18 января работает в Смольном последний день, после чего уйдет в длительный отпуск.

По данным собеседников «Фонтанки», уходит и «арктический» вице-губернатор Михаил Кучерявый, назначенный чуть более года назад. Если вверенный ему комитет по Арктике ничем особенным не успел запомниться, то комитет по природопользованию и его подведомственные организации, несмотря на сравнительно скромный годовой бюджет, в различных скандалах оказываются замечены регулярно. Наиболее резонансная тема традиционно — полигон «Красный Бор». По данным «Фонтанки», на смену главе комитета Игорю Григорьеву рассматриваются несколько кандидатур.

Одна из них — Денис Беляев, назначенный весной директором Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства им. Л. С. Берга (ФГБНУ «ГосНИОРХ»). До этого он возглавлял Северо-Западное управление Росрыболовства, а еще раньше работал в администрации губернатора и в аппарате полномочного представителя президента в СЗФО. Второй претендент – Алексей Петров, человек для комитета не чужой. Он был заместителем председателя на рубеже нулевых и десятых, еще когда комитетом управлял Дмитрий Голубев, и как раз со скандальной стороной работы комитета знаком не понаслышке. В 2012 году началась долгая история со строительством базы «Экостроя», которой занималось УФСБ. И после которой Петров как раз и покинул комитет. Да и к «Красному Бору» он тоже имеет прямое отношение: он курировал строительство экспериментального предприятия на полигоне и подписывал акты приемки. О результатах проверки Контрольно-счетной палаты «Фонтанка» уже писала ранее: предприятия, которое строили с середины 90-х, нет как нет, а из полутора миллиардов расходов отследить удалось меньше половины. Конкуренцию им может составить кто-то из действующего состава работников, называют Анну Созинову, начальника юротдела. Говорят и про возможных «варягов» из Ленобласти, в частности о начальнике отдела водных ресурсов комитета по природным ресурсам Андрее Марченко.

Строительный блок могут поделить между собой Леонид Кулаков, действующий глава комитета по строительству, и пока еще заместитель директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ Николай Линченко (в 2000-2011 годы возглавлял аппарат строительного вице-губернатора Александра Вахмистрова). Последнего собеседники «Фонтанки» вспоминают как охотного помощника петербургскому бизнесу. Предложения занять пост строительного «вице» поступали и бывшему заместителю губернатора Петербурга Владимиру Лавленцеву, не так давно покинувшему пост главного инспектора Центрального федерального округа. Однако, рассказали «Фонтанке», он неоднократно отказывался, несмотря на упорство приглашающих.

Считаные дни остались до перестановок в культурном блоке, утверждают собеседники «Фонтанки». Так, на место культурного вице-губернатора или главы комитета прочат Анну Кучерову, на данный момент заместителя художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. До прихода в театр долгое время работала в комитетах по культуре и по молодёжной политике Санкт-Петербурга. В разговоре с «Фонтанкой» она не подтвердила, что получила приглашение вернуться в Смольный, однако, по информации источников, Кучерова один из самых вероятных кандидатов. Место главы комитета по культуре Константина Сухенко, или даже вице-губернатора, также прочат его заместителю Александру Воронко. Он – чиновник из окружения Аллы Маниловой, времен Валентины Матвиенко, был пресс-секретарем вице-губернатора Сергея Тарасова, отвечавшего за культурную и научную политику. В комитете по культуре в должности зампреда Воронко работает с 2013 года, курирует театры и музеи. Культурные деятели отзываются о нем с теплотой, хотя и замечают, что для чиновника он слишком мягкий человек.

В социальном блоке, где сейчас руководит Анна Митянина, ждут назначения начальника Многопрофильного лечебно-диагностического центра высоких технологий Министерства обороны РФ Анатолия Завражнова, в 2017 году переехавшего в Петербург из Сочи. Там он руководил городской больницей. Карьера врача-хирурга пошла вверх после Олимпийских игр в 2014 году.

На повышение прочат и главу Пушкинского района Владимира Омельницкого, у которого сложились отношения с новым руководством города. Он долгое время работал в органах МВД, вышел в отставку в ранге подполковника милиции. С 2002 года работал в администрации Приморского района. Затем руководил Василеостровским и Фрунзенским.

Предполагается, что найдут в Смольном место и рекламному рынку – бывший топ-менеджер крупного оператора наружной рекламы Russ Outdoor Владимир Рябовол может в ближайшие дни стать советником Беглова, а в дальнейшем и получить место в профильном комитете по печати. В скандале 2017 года, связанном с распределением права десятилетней аренды 8,5 тысяч щитов и афиш, эта компания не считала себя пострадавшей стороной, в отличие от «Руан» и «Стоик».

Под вопросом остаются назначения в транспортный и жилищный блоки, впрочем, как убеждены собеседники «Фонтанки», эти кадровые решения могут задержаться до конца зимнего периода. Ранее также «Фонтанка» писала о смене в политическом блоке – в отставку уйдут вице-губернаторы Александр Говорунов и Константин Серов. На их место придет глава аппарата врио губернатора Любовь Совершаева, близкая к структурам банка «Россия».

Ксения Клочкова, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»