«Зенит» готов заплатить 20 млн евро за партнера Месси по сборной Аргентины

Футбольный клуб «Зенит» согласился на условия «Спортинга» (Португалия) по покупке крайнего левого защитника Маркоса Акуньи.

Как сообщает 17 января TyC Sports, петербуржцы готовы заплатить положенные по контракту игрока отступные в размере 20 миллионов евро.

Самому 27-летнему футболисту сборной Аргентины «Зенит» готов дать контракт на 4 года с повышением зарплаты.

Акунья – чемпион Аргентины 2014 года. Участник чемпионата мира 2018 года в России. Всего за сборную Аргентины на его счету 16 матчей. В «Спортинге» за два сезона провел 41 матч и забил 5 голов. Способен играть сразу на трех позициях — левого защитника, левого полузащитника и центрального защитника.