Аналитики назвали 15 моделей авто, на которых владельцы ездят больше 15 лет

Средний возраст парка легковых автомобилей в США близок к 12 годам. При этом у одного владельца автомобиль пребывает в среднем порядка 80 месяцев, то есть почти 7 лет. Но находятся и те, кто не меняют машину вдвое дольше.

Согласно исследованию аналитической компании IHS Markit, опубликованному на портале iSeeCars, в среднем первый владелец автомобиля ездит на нем около 7 лет и затем продает. Хотя и средний возраст авто, и продолжительность владения машиной растет, отмечают аналитики, объясняя это повышением качества выпускаемых транспортных средств, пишет 17 января CarsWeek.

Те же, кто не меняет автомобиль значительно дольше, как правило владеют одной машиной 15 и более лет. Аналитики составили список из 15 моделей автомобилей, которые находились «в одних руках» именно такой срок. В нем не оказалось ни одной американской машины, и лишь одна европейская – Volkswagen Golf. Согласно результатам исследования, 10,6% первоначальных владельцев держат свой «Гольф» в течение 15 и более лет.

Остальные же 14 мест в списке заняли исключительно японские машины, причем подавляющее большинство из них – это Toyota. Модели этой марки заняли места с первого по пятое, седьмое, восьмое, десятое и двенадцатое. Главным «долгожителем» оказалась Toyota Highlander, которую не перепродают 15 и более лет 18,3% владельцев. Также в этот список попала гибридная Toyota Prius.

Марка Honda в списке представлена двумя моделями: Odyssey и CR-V. От остальных трех «японцев» – по одному представителю. Это Acura MDX, Subaru Forester и Nissan Frontier. По мнению экспертов, такой «географический» расклад объясняется высокими стандартами качества японского автопрома.