Демонстранты в Греции попытались пройти в парламент. Полиция применила слезоточивый газ

Забастовка греческих учителей против новых правил приема на работу привела к столкновениям с полицейскими на площади Синтагма в центре Афин.

Группа из 20 человек с красными флагами во время второй за неделю акции протеста пыталась пройти в парламент страны, однако полицейский спецназ применил слезоточивый газ и оттеснил их. Об этом 17 января сообщает телеканал Skai.

Сегодняшняя демонстрация стала уже третьей в январе. Ранее педагоги выходили на улицы со своими требованиями 11 и 14 января. Тогда учителя также пытались пройти к парламенту, но отступили под натиском полиции.

Новая система предусматривает то, что на постоянную работу будет брать тех, кто до этого отработал несколько месяцев по временным контрактам. Педагоги считают, что нововведения приведут к массовым увольнениям.

Напомним, несмотря на непопулярные решения, правительство Греции 17 января получило вотум доверия с перевесом в один голос.