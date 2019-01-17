"Ввиду чувства ответственности, я решил взять курс на Европу". Берлускони собрался в Европарламент

Бывший премьер-министр Италии 82-летний Сильвио Берлускони объявил о решении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европарламент, сообщают европейские СМИ.

"В своем прелестном возрасте, ввиду чувства ответственности, я решил взять курс на Европу, где не хватает глубокого мышления о мире", – приводит La Repubblica слова политика, которые он произнес во время выступления в коммуне Куарту на острове Сардиния.

Берлускони, возглавляющий партию "Вперед, Италия", отметил, что располагает необходимыми знаниями и опытом для успешной работы в Европарламенте. "С моими знаниями, моим опытом и моей способностью убеждать, я думаю, я смогу сыграть важную роль и сделать так, чтобы европейские граждане поняли, чем мы рискуем, удаляясь от западных ценностей", – добавил он.

Берлускони – близкий друг президента России, неоднократно бывал в нашей стране и с частными и с официальными визитами. В последний раз они встречались в день рождения Владимира Владимировича 7 октября прошлого года.

Выборы в Европарламент пройдут в конце мая 2019 года.