Снежный хаос в Петербурге и Хельсинки. Ворчать нельзя смириться

Хельсинки 17 января первым принял на себя удар снежной стихии, потом настала очередь Петербурга. Однако пока жители Северной столицы на чём свет стоит ругают коммунальщиков и постят непотребного вида улицы, финны любуются зимними пейзажами, едут на работу на лыжах и не ропщут. Почему так, разбиралась «Фонтанка».

Veikko Somerpuro, City of Helsinki

В ночь на 17 января в Хельсинки намело не меньше 10 см снега, но это никого не удивило и не возмутило.

В соцсетях недовольных уборкой финнов мы не нашли. Жители Суоми выкладывают фотографии заснеженных улиц и сугробов, которые покрыли автомобили и велосипеды, придумывают снежной буре разные названия и… шутят.

«…в 7:30 дорога и пешеходные дорожки были свободны. Это отличная новость, хотя на самом деле это совсем не новость», – констатирует пользователь Twitter Пяйви Лааксо-Куйвалайнен.

10cm of #snow fell during the night in #Helsinki – at 7.30am the roads and walkways were clear, metro and trains operate as planned. Media made this into big news even though snow in January in Finland is really not news at all 😉😃 #valkoinenkurittaja #mukakaaos pic.twitter.com/1XYyvaPWl9 — Päivi Laakso-Kuivalainen (@lkpaivi) 17 января 2019 г.

Сотрудники сервиса аренды автомобилей делятся тем, как раскапывали авто из снега. Так приходилось делать и тем, кто хотел воспользоваться услугой. «Снежное инферно, снежная буря и что там ещё! Наша команда спасала сегодня машины от снега, как и наши замечательные пользователи — спасибо».

Да что там машины. Жителей Хельсинки, которые, как известно, круглый год ездят на велосипеде, огорчила невозможность использовать байк: «Никакого велосипеда сегодня, потому что ночью к нам пришёл «Белый каратель».

No #bicycling today as the "White Punisher" hit us overnight. Instead I got my 15 minutes of brisk morning exercise by shoveling my way to and around the car + brushing the snow off it. #valkoinenkurittaja pic.twitter.com/e8xddMDUZg — Mika Saastamoinen (@MobiiliMika) 17 января 2019 г.





«Редко когда увидишь в Хельсинки человека, который съезжает по ступенькам на лыжах», – замечает Сини Корпинен.

«Мимо меня проехал молодой человек на сноуборде. Я бы сказала, эффективный выбор», – отвечает ей Элина Хёлття. Как оказалось, нашлись люди, которые предпочли лыжи общественному транспорту. Так, газета Helsingin Sanomat написала о жительнице города-спутника Эспоо, которая отправилась так на работу в центр Хельсинки. Кое-где всё же пришлось пересесть на метро, а местами мешали уже посыпанные песком тротуары.

Кстати, ступеньки Кафедрального собора к полудню тоже были очищены

Eilen oli kirkas päivä isolla kirkolla ja tänään ripsii lunta mukavasti. Kyllä voittaa tähänastisen synkkyysharmauden. #lumiinferno pic.twitter.com/YMfNeq0BiB — Kalle Mäkelä (@kamallekela) 17 января 2019 г.

Пользователь Кари Хаакана отнёсся к снегопаду с юмором: «На связи Хельсинки! Отправьте: одеяла, рюкзаки, колу, ром и ездовых собак. В подвале Дворца правительства и Ситуационного центра [железнодорожной компании] VR еще есть выжившие. Ближайший аэропорт приземления, по-видимому, Ивало [Лапландия]».

Шведы называют это «Снежная пушка», немцы называют это «Монстр с Востока», голландцы называют это «Сибирский медведь», финны называют это «Четверг».

У петербуржцев столько веселья ситуация не вызывает.

«Нормально для русской зимы. А уборка, увы, стала совсем странной», – комментирует фото заметённого центра Петербурга пользователь "Инстаграма" @neagnese.

«Где уборка снега? Второй час на маршрутке еду до вокзала, проехал три района (маршрутка 271-к), спецтранса на улицах нет!» – негодует @glebzya.

«В общем, Петербург ждёт весны. Приедет весна – вывезет снег. И сосули прихватит. А пока гражданам предлагают самостоятельно взяться за уборку. Лопат-то хватает», – иронизирует @davay_lechitsya.

Однако не для всех предложение взяться за лопаты — это повод поворчать. Нашлись те, кто предложил устроить флешмоб #всеговорятяделаю, однако пока массового внимания он не привлёк.

Почему же финны так спокойно реагируют на снегопад?

«Так у нас это штатная ситуация. Нештатно – это когда сильный ветер, обледенение, метель мокрая. Тогда рекомендуют не вылезать из дома», – объясняет переводчик Полина Копылова, которая уже более 15 лет живёт в финской столице. По её наблюдениям, в центре дороги и тротуары чистят быстро, в районах с многоквартирными домами убирают 2 – 3 раза день, хотя в частном секторе на узких улочках технику можно ждать до вечера. Ездить по 10-сантиметровому слою, конечно, не удобно, признаётся жительница Хельсинки. «Единственное, на что может сильно повлиять снегопад, – это железная дорога. Начинают опаздывать поезда, и вот по этому поводу люди ругаются. Так что сейчас стараются заранее предупреждать об изменениях в расписании, и само расписание на день снегопада формируют так, чтобы успевать чистить пути».

Готовиться к приходу стихии финны начали ещё накануне. Finnair предусмотрительно отменил более 40 рейсов, из графика вычеркнули несколько электричек. Город разослал релизы, что снегоуборочная техника к снегопаду готова. Местных жителей так напугали, что они были готовы к худшему, но «Белый каратель» не оправдал ожиданий.

Конечно, сравнивать 600-тысячный Хельсинки с Петербургом, население которого такое же, как во всей Финляндии, сложно, но даже соотнося масштабы, можно заметить, что справляется финский город, в общем-то, малыми силами. Как рассказал «Фонтанке» представитель отдела окружающей среды администрации Хельсинки Кото Рой, ежегодный бюджет города на уборку снега составляет около 23 миллионов евро (1,8 млрд). Площадь обслуживания зимой – около 2100 га улиц, а также около 100 га зимних трасс в парках.

Всего в городе есть несколько сотен единиц снегоуборочной техники, в общей сложности около 300 транспортных средств, однако лишь две трети из них принадлежит городу, поскольку при необходимости нанимают подрядчиков и субподрядчиков. У Хельсинки также есть 50 грузовиков, которые задействуют в снегоуборочных работах, но если они не справляются, на помощь вновь приходят подрядные компании.

То есть на одну единицу техники в финской столице приходится 6 га, что сравнимо, например, с российским Екатеринбургом. В Петербурге же, как ранее подсчитала «Фонтанка», техники больше — 3,9 га на одну машину.

Уборкой снега вручную в Хельсинки занимаются около 100 работников (в Петербурге дворников 25 тысяч). В основном они чистят ступеньки и автобусные остановки. При обильных осадках к уборке снега могут привлекаться, например, те сотрудники, которые опорожняют мусорные баки, уточнил Кото.

Обязанности по освобождению улиц из снежного плена город делит с владельцами зданий и земельных участков. Город отвечает за расчистку проезжей части, а также тротуаров в отдалённых районах. А вот за уборку снега с тротуаров и посыпку их песком в центральной части столицы, как правило, ответственность несут владельцы зданий. Бездействующих штрафуют. Они же обязаны убирать кучи снега с обочин, собранные при расчистке проезжей части. Такая система действует только в столице, в остальной Финляндии за всю уборку отвечают муниципалиты. За территорией перед многоквартирными жилыми домами следят Taloyhtiö (аналог российского ТСЖ), если двор маленький, то снег может убирать и сам управдом.

Снег в Хельсинки расчищают по следующему принципу: в первую очередь снегоуборочная техника проходит по главным магистралям и улицам, по которым ходит общественный транспорт. Только после этого приходит очередь улиц в жилых микрорайонах. По правилам, небольшие улицы должны быть очищены от снега не позднее трех дней после окончания снегопада.

Карта маршрутов снегоуборочной техники есть в Интернете. Если ситуация не экстренная, то за два дня до уборки выставляют дорожные знаки. Проигнорировавших предупреждение эвакуируют, и расходы по эвакуации взимаются с владельца. Можно подключиться к услуге, предупреждающей о необходимости переставить машину на время уборки снега. В зависимости от погодных условий расписание может меняться.

Весь снег со своих улиц и участков собственников город принимает на восьми своих площадках: на одной из них его сбрасывают в море, есть две снегоплавильные станции, на которых используются очищенные сточные воды, ещё пять — наземные точки сбора. Груз обязательно должен быть чистым и без отходов. За ввоз снега на площадку берут плату – 20 евро за грузовик (+ НДС 24%). Вывозить снег в другие районы, принадлежащие городу, строго запрещено.

Всё же сказать, что местных жителей всё устраивает, нельзя. В зависимости от погоды каждую зиму город получает порядка тысячи отзывов о работе снегоуборщиков. Так, в прошлом году от жителей пришло 2000 сообщений о зимнем обслуживании, половина из них касалась уборки снега.