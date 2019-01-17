После гибели неизвестного при пожаре на Ленинском возбуждено уголовное дело. Пожар локализован

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после гибели человека при пожаре в газетном комплексе днем 17 января. Тем временем спасателям удалось локализовать пламя. На место приехал временный губернатор Александр Беглов.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МЧС, ранг пожара снижен до номера 1-бис, возгорание было локализовано к половине шестого вечера. Завалы на втором этаже продолжают гореть, огонь занимает площадь около ста квадратных метров. На месте работают 175 огнеборцев.

Тело одного человека, чей пол и личность пока установить невозможно, было найдено, когда между этажами рухнули перекрытия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по 109-й статье УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Трое пострадавших находятся в больнице.

Пожар начался около четырех часов дня в 139-м доме по Ленинскому проспекту, ему был присвоен второй из пяти возможных номеров сложности.

Ранее в здании находился Санкт-Петербургский газетный комплекс. Он прекратил работу с сентября 2018 года.