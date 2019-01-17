"Ушёл, но поздно". Несостоявшийся мятежник из "Сети" сядет на 3,5 года

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге 17 января вынес первый приговор по делу террористического сообщества "Сеть". Игорь Шишкин покинул ячейку сам, раскаялся и получил 3 с половиной года.

Как передаёт корреспондент "Фонтанки", судья Владимир Краснов признал Шишкина виновным в участии в террористическом сообществе. Летом 2016 года он был завербован в Приозёрском районе Ленобласти как член ячейки, которая, по версии следствия, готовила силовой захват власти.

Шишкин в последнем слове заявил, что одумался и оборвал контакты сразу, как "запахло радикализмом". Он полностью признал вину, дал показания на других фигурантов. Дело слушалось в особом порядке.

Гособвинение просило 4 года общего режима без назначения штрафа.

Защита настаивала на максимально минимальном наказании. Суд приговорил анархиста к 3,5 годам колонии.

По версии ФСБ, мятежники "Сети" готовили госпереворот с 2016 года, ячейки действовали в разных регионах России. По делу задерживали в Пензе, в Петербурге кроме Игоря Шишкина арестованы Юлий Бояршинов и Виктор Филинков. Некоторые из фигурантов жаловались на пытки со стороны ФСБ.