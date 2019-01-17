Дела о получении сотрудниками МЧС Петербурга взяток за “крышевание” бизнеса дошли до суда. Теневой приработок растянулся на семь лет

В петербургские суды поступили уголовные дела о получении сотрудниками МЧС взяток на сумму более 2 млн рублей от владельца компании, поставляющей средства пожарной безопасности. В течение семи лет инспекторы, как считает обвинение, закрывали глаза на защищенность десятков жилых домов и офисов.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, четверых фигурантов обвиняют в получении взятки в крупном размере от единственного учредителя компании «Балтмонолитстрой» Андрея Колесниченко. Фирма занимается монтажом, техобслуживанием и ремонтом средств пожарной безопасности и оказывает услуги юридическим лицам. В получении взяток обвинены подполковник внутренней службы Александр Цатуров и капитаны Сергей Юганцев, Алексей Самородов и Дмитрий Червяков.

По мнению обвинения, с 2010 года инспекторы пожнадзора Красногвардейского и Невского районов последовательно подключились к «крышеванию» бизнеса Колесниченко. Предприниматель якобы выплачивал взятки переводом на банковские карты за то, чтобы сотрудники МЧС Петербурга не фиксировали нарушения «Балтмонолитстроя» при установке и обслуживании противопожарных систем в жилых домах и офисных помещениях. Компания Колесниченко имела десятки договоров с юридическими лицами, которым принадлежали объекты, закрепленные за инспекторами. Совокупный размер взяток превысил 2 млн рублей.

Дела инспекторов расследовались каждое отдельно. Материалы на Юганцева отправили в Невский районный суд, на Червякова – в Кировский. Самородов и Цатуров поступили в Московский райсуд, но судьи вынесли постановления о передаче дел по подсудности в Красногвардейский. Туда же поступило дело Андрея Колесниченко. Он обвиняется в четырех эпизодах дачи взятки.