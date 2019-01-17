YouTube наводнён роликами ДТП из России. Америка решила догнать

В YouTube крутятся тысячи видеороликов, снятых автомобильными видеорегистраторами. При этом подавляющее большинство из них сделаны у нас, в России. «Кажется, у каждого водителя в России есть видеорегистратор, а в США они остаются довольно редкими. Но скоро это может измениться», – констатирует CNET.

Видеопример: YouTube/Car Crash Compilation TV

Мода на видеорегистраторы постепенно проникает в Америку. Раньше камеры устанавливались только в полицейских или специальных машинах, чтобы изобличать нарушителей. Но теперь американцы поняли, что иметь видеозапись любого происшествия на дороге – это несомненное преимущество, даже если речь идет не о правонарушении. Видеорегистраторы теперь используют не только блогеры, но и все, кому надо что-то бесспорно и убедительно подтвердить. Например, бывший инженер Google Энтони Левандовски проехал 5000 километров от Сан-Франциско до Нью-Йорка на самоуправляемой Toyota Prius, ни разу не прикоснувшись к рулю и педалям, и доказательством его поездки была как раз видеозапись.

CNET публикует небольшой обзор моделей камер и некоторые советы по их использованию. В обзор попали камеры, не только отличающиеся по цене, но и довольно разные по функциями — начиная от простенькой «мыльницы», хорошо знакомой отечественному водителю, до серьезных активируемых голосом «систем безопасности», транслирующих все, что происходит внутри автомобиля и вокруг него, прямо в облако и фиксирующих многие параметры, в том числе режимы работы систем автомобиля (через специальный модуль OBD II). Некоторые подобные системы напрямую подключаются к серверам частных охранных компаний, и в этом случае уже специалисты занимаются вашими проблемами в случае инцидентов.

Однако, подчеркивает CNET, надо учитывать, что видеорегистратор «работает в обе стороны». Само наличие этого устройства, расположенного, как правило, на видном месте под стеклом, сообщит тому, с кем у вас может быть ДТП, что вы имеете запись. В суде ваш противник может потребовать предоставить эту запись и получит возможное свидетельство против вас. Еще худшим вариантом в таком случае будет идея стереть компрометирующую вас запись – это по закону может быть сочтено как уничтожение улик.