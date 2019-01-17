На Украине сразу после принятия задумались об отмене закона о переводе приходов из одной церкви в другую

Оппозиция считает, что принятые 17 января нововведения, позволяющие религиозным общинам менять подчиненность, содержат «грубые нарушения требований регламента Верховной рады».

Межфракционное депутатское объединение «Оппозиционная платформа – За жизнь» в день принятия этого закона зарегистрировала инициативу об его отмене. Документ уже опубликован на сайте украинского парламента.

«Он не может считаться принятым в соответствии с законом и подлежит отмене предусмотренным регламентом образом», – утверждают депутаты, указывая на то, что не были учтены замечания к тексту законопроекта. Помимо того, были нарушены сроки его предоставления депутатам для ознакомления.

Законом остались недовольны и депутаты из «Оппозиционного блока». Его глава Юрий Бойко, который недавно объявил о своих президентских амбициях, заявил на «Фейсбуке», что «все, что было принято парламентом по вопросам церкви, после смены власти будет отменено».

Напомним, 17 января украинским парламентом был принят закон, который разрешает религиозным общинам менять подчиненность. Документ может использоваться новой «независимой церковью» для перевода в ее ряды приходов канонической Украинской православной церкви. За документ проголосовали 229 депутатов Верховной рады.