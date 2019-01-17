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Власть
17.01.2019 17:41
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Премьер Литвы объявил о своем участии в выборах президента

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 17 января объявил, что примет участие в выборах президента республики.

Сквернялис заявил, что он чувствует поддержку со стороны кабинета министров, сообщает агентство Sputnik Литва со ссылкой на LRT. Кроме того, по его словам, оба претендента на этот пост — Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните — являются консервативными кандидатами. По мнению премьера, Литве нужен совершенно другой президент.

"Мы видим монету, которая нам дана, но обе ее стороны одинаковые, на обеих сторонах — кандидаты консерваторов. Я ничего не боюсь, мне нечего бояться, я всегда работал для государства", — заявил Сквернялис.

Издания добавляют, что в прошлую пятницу 40 из 50 отделов партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" (СКЗЛ) заявили, что хотели бы видеть кандидатом на пост президента именно нынешнего главу кабмина. Согласно общественным опросам, около одной десятой части электората хотели бы видеть Сквернялиса будущим президентом.

В предвыборной гонке за пост президента Литвы также участвуют бывший советник главы банка SEB экономист Гитанас Науседа, член сейма Аушра Малдейкене, философ Арвидас Юозайтис, член Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, депутат Ингрида Шимоните и член сейма Наглис Путейкис.

Президентские выборы состоятся в мае. Все желающие побороться за президентский пост должны зарегистрироваться до 18 февраля.

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