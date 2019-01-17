Жирные коты продолжат толстеть. Милов объяснил энергоэффективность «по Чубайсу»

Электричество подорожает. Чубайс сказал. Причина - энергорасточительство. Во всём ли виноват на этот раз «отец приватизации», «Фонтанке» объяснил бывший замминистра энергетики РФ Владимир Милов.

Анатолий Чубайс//Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Бывший «главный энергетик» России – глава РАО ЕЭС в 1998 – 2008 годах Анатолий Чубайс – второй день подряд говорит про низкую стоимость электроэнергии в России. В минувшую среду на «Гайдаровском форуме» глава «Роснано» заявил, что «цены на российское электричество вдвое ниже общемировых», а «низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности». В четверг «отец русской приватизации», рассказывая о прогрессивной шкале тарифов на электроэнергию, лично «бросился на амбразуру». Чубайс назвал несправедливым, что он и пенсионер в Магнитогорске платят одинаковые деньги за электричество. И нужно сделать так, «чтобы богатые платили больше, а бедные не платили больше».

Бывший замминистра энергетики России экономист Владимир Милов, который неоднократно вступал в заочный спор с Анатолием Чубайсом, в интервью «Фонтанке» дал понять, что, конечно, опять «во всём виноват Чубайс». Тарифы повысят точно, а вот спасутся ли от повышения пенсионеры и малообеспеченные граждане самой большой страны на Земле, далеко не факт, отметил эксперт.

Владимир Милов//Андрей Луковский/Коммерсантъ

- Владимир Станиславович, Анатолий Чубайс, сидя рядом с главой «Ростелекома» Михаилом Осеевским, это вот зачем сейчас сказал? С управления всей энергетикой страны его вроде как давно отпустили.

– Журналисты сделали из мухи слона! А Чубайс сказал довольно тривиальную вещь. Самый лучший стимул для энергоэффективности – дорогие тарифы. И это действительно так. Но! Это только часть правды. Энергопотребление в стране в последние 10 лет не растёт, как нет и экономического роста. Поэтому говорить про дикую расточительность россиян не совсем правильно. А второй «слон в комнате» – это советские фонды, которые никогда не проектировались в расчёте на экономию энергоресурсов. Более того, в советской статистике было такое понятие, как «энгерговооружённость». Оно и сейчас есть. Это когда считается, что тратить очень много энергии на единицу производства – это круто. Типа показатель высокотехнологичности. Поэтому вопрос энергоэффективности – это не столько вопрос цены, сколько вопрос перестройки старых советских подходов. И Чубайс не первый раз говорит, что тарифы должны быть выше. Его можно понять, как выходца из энергетической отрасли, где это традиционная песня – энергоресурсы должны быть дорогими.

- Может, Чубайс, глядя в своё профессиональное энергетическое прошлое, нам так рассказывает, почему нет понятных результатов его нынешнего «Роснано»?

– Да просто его попросили высказаться по теме, а он себя искренне считает лучшим энергетиком в стране. У него всё время смешанная аргументация. Он, с одной стороны, когда оценивает итоги реформ, хвастается, что у нас тарифы ниже, чем в США, и сильно ниже, чем в Европе. Он сам писал, что у нас цены ниже американских только на 12%. Хотя на самом деле с США мы практически сравнялись, что является большой проблемой. А в ЕС цены традиционно самые высокие в мире просто потому, что они зависят от импорта энергоресурсов. То есть это не тот показатель, по которому нас нужно с ними сравнивать. И получается, что один Чубайс хвастается тем, что у нас цены ниже, а другой Чубайс начинает рассказывать, что это плохо и цены нужно поднимать. Когда реформа только начиналась, у нас в промышленности тарифы были 3 цента за киловатт/час. До девальвации 2014 года они уже стали 7 центов, то есть стали выше, чем в США. Сегодня из-за девальвации чуть ниже, в районе 6 центов, но это всё равно много. В США, где очень сильная конкуренция на рынке, последние 30 лет электричество для промышленности стабильно держится на уровне 6 – 7 центов за киловатт/час. У нас же постоянный рост. А это связано с тем, что никакой реальной конкуренции на рынке у нас нет. Всем заправляют несколько крупных холдингов, которые так или иначе связаны с государством.

- Откуда же у Чубайса разница в цене «вдвое» взялась?

– Видимо, он имел в виду только ЕС. Но если нужно сравнивать, то тогда с США, которые так же сидят на своём топливе, как и мы. Но у них есть рынок. У нас рынка нет.

- После слов Чубайса темпы роста тарифов неминуемо вырастут? Люди замерли. Ждут.

– Правильно ждут. На эту тему есть масса неприятных новостей и без всякого Чубайса. Прямо сейчас правительство принимает так называемую программу ДПМ-2, когда за счёт включения в тарифы инвестиционной составляющей на полтора триллиона рублей будут финансировать модернизацию старых ТЭЦ. И это делается при том, что у нас огромный избыток мощностей, которые мы с вами все оплачиваем. Это реальная проблема. У нас сегодня порядка 100 000 Мегаватт избыточных мощностей генерирующих электростанций, которые не работают в полную мощность. Общий объём мощности сейчас больше 240 000 Мегаватт, а максимум потребления где-то 150 000 Мегаватт. Примерно 40% генерирующих мощностей не востребованы и простаивают. Но оплачиваются. Это сотни миллиардов рублей в год. Чубайс просто яркий мужик, поэтому всё это бла-бла-бла, которое в той отрасли говорят все и каждый день, расходится на цитаты.

- Чубайс рассказал, как будут стимулировать народ не жечь электричество впустую. Социальная норма энергопотребления, после использования которой вступят повышающие тарифы. Даже цифру назвал – 300 киловатт/часов. Мера?

– Прежде чем переходить к частностям, нужно осознать, что главная проблема – избыток мощностей. Если Чубайс говорит, что кто-то должен платить больше, а бедным дадим «социальную норму потребления», то почему не начать с простого уменьшения общей тарифной базы на 500 млрд? И тогда окажется, что не надо никого убеждать ничего повышать.

- Так это же придётся от кормушки оттаскивать ребят в хороших костюмах. А они привыкли к объёмам своих пайков.

– О том и речь! Я не знаю ни одного рынка в мире, где есть такой избыток мощностей.

- То, что вы говорите, нереализуемо. Невозможно. Это надо каких-то других людей заселять сюда.

– Послушайте, в Штатах же делают всё по-нормальному. И люди получают по нормальным ценам электроэнергию. Там вообще нет привычки каждый год 1 января и 1 июля поднимать тарифы. Это возможно и в России. Это вопрос политической воли. А предлагаемая «социальная норма» – это скрытое обозначение повышения тарифов, которое камуфлируется под то, что людям победнее оставят тарифы старые, а всем остальным повысят.

- То есть «неожиданный» Чубайс, который вдруг сказал вчера, что нужно бедных защищать, а богатых доить, на самом деле ведёт к прямо противоположному?

– Да. И те нормы социального потребления, которые сейчас обсуждаются, далеки от реальности. Средняя семья потребляет 300 – 500 киловатт часов в месяц. То есть повышение будет не для богатых. Это будет повышение для всех.

- Второй рецепт от Чубайса – запреты. Что будут запрещать?



– Давно обсуждается запрет режима standby на бытовых приборах (потребление электричества в режиме ожидания. – Прим. ред.). Они могут и на это пойти. Если у них есть возможность тупо качать ренту и получать свою прибыль, конечно, они не будут заниматься никакой настоящей модернизацией. Вот основная проблема низкой энергоэффективности. Цены повышают каждый год. Толку не видно.

- На той же встрече говорили про дровяные печи как альтернативу иным источникам тепла. Обрубаем поставки леса китайцам, жжём нашу тайгу сами?

– Это, конечно, сильный прогресс – обсуждать дрова в XXI веке! Если серьёзно, то ресурсы для энергоэффективности огромны. Вскрыть их может только конкуренция. Дрова и отказ от экспорта китайцам не помогут. Это просто про другую систему, нежели про ту, которая выстроена сегодня.

- Чубайс не упустил возможности презентовать очередную «новинку от «Роснано» – пеноситал. Плиты из битого стекла, которые «в разы» энергоэффективнее применяемого в строительстве керамзита. Он народ пугает ростом тарифов ради саморекламы?

– Вполне может быть. Но потенциал повышения энергоэффективности за счёт замены материалов в России огромен. Такие вещи надо двигать. Но опять же в конкурентной среде. Когда государство даёт что-то Чубайсу, а он потом везде бегает со своими гаджетами, которые никто в жизни не видит, смысла нет никакого. Пиарщик он хороший, да. Только это напоминает колхоз.

- Нужно больше «чубайсов», которые принесут нам новую приватизацию?

– Нужно много разных «чубайсов», которые будут бороться за потребителя в рынке. Нужно сталкивание этих «чубайсов» лбами в конкуренции, чтобы мы могли выбрать, а не нам сказали, какой из «чубайсов» лучше.

- Ещё одним энергоресурсом Чубайс назвал холод, который увеличивает к.п.д. солнечных батарей, а солнца в Челябинске больше, чем в Берлине, говорит Чубайс. И ветер у нас такой, какого ни у кого нет. Где же ветряки и крыши в клеточку?



– Потенциал в России для альтернативной энергетики действительно огромен. Но в России возобновляемая энергетика в общей доле первичных ресурсов сегодня – 0,1%.

Я слежу за тем, как и «Роснано», и структуры Вексельберга занимаются такими проектами, в частности солнечной энергией. Опять ставка на несколько крупных игроков, связанных с государством. Как правило, всё делается по завышенным ценам. И потом мы снова услышим, что возобновляемые источники – это неэффективно. Посмотрим, что у них получится. Боюсь, что попилят бабки, как всегда, и нам придётся в итоге больше платить.

- Энергосберегающая лампочка Медведева, о которой он рассказывал ещё в 2013 году, вернётся?

– Запросто. Если они заговорили про энергосбережение, то скоро будет куча всяких соответствующих идей обсуждаться. Кому что впарить или чьё запретить. Можно ждать всего.

- Мы помним, как тогда же, в 2013 году, Чубайс вкладывался в светодиодные лампочки от петербургского «Оптогана». Беда в том, что предприятие в итоге выставили на продажу.

– Рынка не было и нет. И тех, кто искренне верит, что Чубайс – это символ рыночной экономики, я хочу спросить: когда Чубайс последний раз работал в рынке? Я помню, что он всю жизнь сидит в госструктурах. Пора этого дядю выпереть в рынок. Чтобы он сам поработал. Без государства и его крыши.

- К слову про энергоэффективность. Избавить жилые дома от газа в России можно? Нужно? После взрывов в Магнитогорске и Шахтах слышны призывы вовсе убрать газ из жилья.

– Это нужно делать. Это единственный способ больше не читать таких новостей. К сожалению, газ в домах будет взрываться и дальше. Это неизбежно. Ему не место в домах. Даже если вы поставите самый эффективный газ-контроль, он вам не даст защиту от дурака, самоубийцы, террориста.

- Вы это как объясните тем россиянам, у кого среднегодовая температура за окном стремится к нулю? Дровами греться?

– Мы говорим про газ на пищеприготовление. Готовить надо на электроплитах. Это финансово не очень дорого – перевести на электричество. Думаю, что несколько миллиардов рублей. Но люди сами не очень хотят отказываться от газа. Мы привыкли, газ – круто, проводка не выдержит массовой установки электроплит. Аргументов слышу массу.

- Газ – дёшево. Если он уже проведён. Как можно от этого отказаться после прогнозов по «двукратному» росту цен на электричество?

– А вы готовы всё время жить на пороховой бочке? Вы не знаете всех своих соседей по дому. Вы не можете угадать, что будет завтра у них в квартирах с газопроводом. Это неприемлемый уровень риска. От электроплит дома не взрываются. И, кстати говоря, электричество на электроплитах примерно на 20% дешевле газа.

- У нас простой человек на работе сидит от рассвета до заката, чтобы семью прокормить. Ему не до анализа безопасности газопровода у соседа. Ему до лампочки, что «медведевской», что «чубайсовской».



– Когда приходят такие новости из Магнитогорска и Шахт, люди начинают задумываться. Я лично был в Ижевске в конце 2017 года, когда там случился взрыв, когда снесло весь подъезд. Все хотели избавиться от риска. Но действительно потом всё забывается, и люди успокаиваются.

- А как работать, если даже страхом не получается?

– Люди просто не знают риски. В том же Ижевске в 2017 году для людей было новостью, что такие аварии происходят регулярно. Говорят: мы поставили себе газ-контроль, и у нас всё нормально. Не осознают, что у соседей точно такой же газ в доме. Нет ничего проще, чем сделать брошюру с фотографиями и объяснениями. Это работает. В Ижевске, например, во всём виноват оказался сумасшедший, который выдернул шланг, чтобы специально нагадить соседям, и уехал на дачу. Факт. Вся эта атомизация общества играет на руку таким, как Чубайс. И Чубайс не самое вредное. Самое вредное – картель правительства и крупнейших генерирующих холдингов, которые нам полтора триллиона в тарифы проталкивают. Это и «Газпром», и «Росатом», и «Росгидро», и Дерипаска. Все, кого мы любим.

- В декабре нас финский коллега критиковал, что россияне отапливают дома «даже без надобности» и катаются «на огромных прожорливых джипах», так как тема глобального потепления не обсуждается в обществе. Ему какая разница вообще?

– Финны покупают наш газ по импортным ценам. И у них нет советского жилищного хозяйства. А большие джипы – это привычка русских нуворишей. Надо больше, чем у соседа. В развитых странах от восьмицилиндровых джипов уже отказываются. И в России начали экономить на автомобилях. Вообще запрос на адекватность в России есть. Но власти не помогают людям это реализовать. Нет разъяснительных мер по тому же раздельному сбору мусора. Но это не безнадёжные вещи. Нужно просто заставлять монополии двигаться.

- В сухом остатке. После нового импульса от «отца приватизации» у нас не получится, как гласит народная мудрость: «скупой платит дважды, а дурак трижды»?

– Тарифы они повысят. Богатые станут богаче, а платить будем мы. Это реальность монопольной экономики. Не вижу, чтобы власти реально были заинтересованы в том, чтобы люди начали экономить. Чубайсу мы, конечно, говорим спасибо. Вместо конкурентного рынка оставил нас с монополиями, картелем правительства и его жирных котов. И Чубайс не может не понимать, что эти коты будут продолжать толстеть, не важно, под каким соусом они нам повысят тарифы. В этом смысле не могу сказать, что Анатолий Борисович хороший человек.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»