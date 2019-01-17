Плохо законсервировали. С завода General Motors похитили оборудование на 40 млн рублей

Американский автоконцерн General Motors обратился в отдел МВД по Пушкинскому району с заявлением о пропаже дорогостоящего оборудования с завода в Шушарах, который простаивает с 2015 года.

Как стало известно «Фонтанке», ущерб компания оценила в 40 млн рублей. Но назвать предполагаемого виновника и документально подтвердить убытки не смогла. По данным издания, сейчас правоохранители проводят проверку, по ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В General Motors запрос «Фонтанки» оставили без комментариев. Но по словам источника, близкого к компании, имущества недосчитались в ходе предпродажного аудита предприятия.

Ранее сообщалось, что General Motors ведет переговоры с белорусским концерном «Юнисон». Покупатель уже получил разрешение ФАС, но сделку по приобретению завода в Шушарах пока не закрыл. Одной из причин этого могла стать пропажа оборудования, поскольку из-за недокомплектации некоторые сборочные линии оказались непригодны к использованию.

Ранее выкуп участка и производственных мощностей в Шушарах оценивался в 300 млн долларов. Сейчас стороны обсуждают размер дисконта.

Что еще может затормозить перезапуск завода GM в Шушарах, читайте в материале «Фонтанки».