Петербургского анархиста по делу "Сети" хотят посадить на 4 года. Прокурор просит судить без суровости

27-летнего анархиста Игоря Шишкина гособвинение видит в колонии, но полагает, что исправиться он способен без максимального срока. Мягкость обеспечила покладистость и полное признание вины.

Как передаёт корреспондент "Фонтанки", во время прений в Московском окружном военном суде прокурор попросил признать Шишкина виновным в участии в террористическом сообществе и приговорить к реальному сроку наказания. Учитывая признание вины и активное сотрудничество, вместо максимального срока достаточным сочли 4 года в колонии общего режима без штрафа.

Защита просила суд назначить самое минимальное из возможных наказаний. В качестве смягчающих обстоятельств перечислили особый порядок, молодость, покладистость и раскаяние.

Игорь Шишкин – один из фигурантов по делу о террористическом сообществе "Сеть". По версии ФСБ, с 2016 года в разных регионах России действовали законспирированные ячейки. Следствие считает, что целью было свержение конституционного строя. В Петербурге задержаны трое. Также предполагаемых участников сообщества нашли в Пензе.