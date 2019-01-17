При пожаре в газетном комплексе рухнули перекрытия, очевидцы сообщают о хлопке

Межэтажные перекрытия рухнули в горящем газетном комплексе на Ленинском проспекте. Внутри остаются сотрудники.

Как сообщает сайт ГУ МЧС Петербурга, днем 17 января обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами на площади шестьдесят квадратных метров.

Газетный комплекс на Ленинском проспекте, 139, расположен в четырехэтажном разноуровневом здании размером 200 на 100 метров, пожар начался со второго этажа. Его тушат по 2-му номеру сложности.

Очевидцы в соцсетях сообщают противоречивую информацию о взрыве или хлопке внутри здания. Из комплекса вынесли нескольких пострадавших. По неподтвержденным данным, есть погибший.