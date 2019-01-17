Арктический форум «не влезает» в Архангельск. Его перенесли в Петербург, на подготовку у города три месяца

Форум «Арктика – территория диалога», который должен был состояться в апреле в Архангельске, в те же даты пройдет в Петербурге. В него вольется конференция по нефти и газу.

О том, что форум переедет в Северную столицу, днем 17 января сообщали источники региональных изданий. Решение было принято на заседании оргкомитета несколькими часами ранее. Позже информацию о переносе пятого по счету форума в Петербург ТАСС подтвердил вице-премьер Юрий Трутнев, председатель оргкомитета мероприятия.

Чиновник объяснил это тем, что форум растет и уже «не влезает» в Архангельск – в городе не хватает машин, площадок и гостиничных номеров. Кроме того, организаторы решили обьединить сам форум и конференцию по газу и нефти в Арктике, за которую отвечает вице-премьер Виктор Козак.

Часть мероприятий все же пройдет в Архангельске, но основной площадкой станет Петербург, форум пройдет приблизительно в те же даты, то есть в середине апреля. Трутнев добавил, что городское правительство обещало «успеть подготовиться».