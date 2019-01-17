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18.01.2019 12:00
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«Ленинград Центр» - наша цель дарить зрителю эмоции и вдохновение

Сто лет назад в особняке на Потемкинской улице бывал весь светский Петербург и императорская семья, пятьдесят лет назад в кинотеатре «Ленинград» шли самые громкие премьеры фильмов и кинофестивали, а сегодня «Ленинград Центр» вдохновляет и удивляет город, демонстрируя уникальное шоу

«Ленинград Центр» - наша цель дарить зрителю эмоции и вдохновение

Автор: Савельева Дарья Андреевна/ «Ленинград Центр»

«Ленинград Центр» располагается в хорошо знакомом петербуржцам здании на Потемкинской улице, 4, рядом с Таврическим садом. Чуть больше века назад там открылся выставочный павильон для Императорского российского общества садоводства. С тех самых пор особняк стал заметной точкой притяжения в культурной жизни Петербурга. В «Ленинград Центре» ставят не просто спектакли, а шоу на стыке театра, танца и циркового представления. Каждое шоу – это драйв и вызов, а в постановках сочетаются мультимедиа технологии, хореография всех возможных направлений, сложнейшие акробатические и цирковые техники, вокал, театр физический, драматический и комедийный. В шоу на первый план выводится зрелищность, когда линия повествования представляет собой палитру сменяющих друг друга насыщенных и эмоциональных номеров, яркость в декорациях и костюмах, созданных известными художниками, постоянная динамика не только на сцене. Все происходит вокруг зрителя, над его головой, на самой сцене, в зале и на боковых лестницах, прошивающих пространство насквозь.

Автор: Савельева Дарья Андреевна/ «Ленинград Центр»
Автор: Савельева Дарья Андреевна/ «Ленинград Центр»

Для тех, кто находится в поисках вдохновения и эмоций, желает взглянуть на реальность под неожиданным углом, поразмышлять на тему противоречий движущих человеком чувств, премьера пятого сезона в «Ленинград Центре» преподнесет приятный сюрприз. Масштабная постановка «Timeless» (18+) на «Большой сцене» продолжает поиск труппой театра новых решений в жанре «сценического коллажа» и демонстрирует еще более впечатляющие грани возможностей артистов и технического оснащения площадки. 

Отдаленные мелодии превратятся в грохот праздничного оркестра, пребывающего на поезде в мир оживших снов. 

Автор: Савельева Дарья Андреевна/ «Ленинград Центр»
Автор: Савельева Дарья Андреевна/ «Ленинград Центр»

Зрительный зал пересекает настоящая железная дорога, а действие на сцене погружает зрителя в мистическую атмосферу вечного столкновения женского и мужского начал. Невиданный аттракцион пороков и добродетелей развернется на территории сюрреалистичного парка развлечений, в котором встречаются и переживают различные любовные события герои шоу. История каждого из них должна проживаться до тех пор, пока один из участников не произнесет извечное, но всегда такое заветное «Я тебя люблю». 

Постановка, характеризующая более как «театральный аттракцион», создается из множества контрастных деталей, причудливо соединенных вместе. Музыка к спектаклю создана музыкантами «Ленинград Центра». Авторским дебютом новое шоу стало для Ксаны Сергеенко, Ивана Васильева и Дмитрия Голованова, написавшим композиции и песни к «Timеless». Но первое, что отметит зритель, вошедший в зал – декорации. Мертвые петли американских горок, исполинские готические ворота, украшенные лепниной, или напротив, словно живой и максимально реалистичный розовый слон, вышагивающий через сцену – наполняют эмоциями и как на качелях меняют настроение и атмосферу спектакля. 

Автор: Савельева Дарья Андреевна/ «Ленинград Центр»
Автор: Савельева Дарья Андреевна/ «Ленинград Центр»

Большая часть декораций изготовлена руками технической службы театра. Для создания некоторых объектов были привлечены дополнительные специалисты, сотрудничающие с крупнейшими театрами России, и уже хорошо знакомые технической команде «Ленинград Центра» по совместным работам для Чемпионата Мира по футболу. Так, декоратор-кукольник Тимур Мустафин собрал для театра невероятных размеров кукольную голову, которая оживает в одном из номеров первого отделения. А Гильмановы Урал и Артур – братья скульпторы, создавшие жар-птицу, которую видел весь мир на церемонии открытия Чемпионата Мира по футболу и двух кинетических лошадей для шоу «Фавориты луны», изготовили для шоу «Timeless» кинетические фигуры слона и слоненка, практически соразмерных живым животным.

Автор: Савельева Дарья Андреевна/ «Ленинград Центр»
Автор: Савельева Дарья Андреевна/ «Ленинград Центр»

Но главное место во всей постановке занимают артисты самого «Ленинград Центра» – коллекция профессионалов и чемпионов в различных театральных и цирковых областях, кропотливо собранная художественным руководителем и продолжающая пополняться исключительными и талантливыми людьми.  

И если начинать посещать театры, то, возможно, «Ленинград Центр» стоит внести в список первым. От фойе и баров до выставочной галереи и изысканного ресторана мясной кухни под куполом крыши, венчающей особняк – все здесь пронизано удивительной атмосферой, рождающей ощущение радости, лёгкости и хорошего настроения.

Автор: Савельева Дарья Андреевна/ «Ленинград Центр»
Автор: Савельева Дарья Андреевна/ «Ленинград Центр»

Билеты на это уникальное шоу уже в продаже: https://goo.gl/5T8aLk

 

 

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