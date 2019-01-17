Первая женщина-тренер в истории мужского футбола Германии: Я профессионал и выбираю состав по размеру пениса

Главный тренер футбольного клуба «Клоппенбурга» Имке Вюббенхорст, которая стала первой женщиной-тренером в немецком мужском футболе, жёстко отреагировала на необдуманный вопрос местного журналиста, связанный с её полом.

Как сообщает AS, представитель прессы зачем-то спросил у Вюббенхорст, должны ли игроки в раздевалке прикрываться, когда она входит в неё.

«Конечно, нет. Я профессионал. И выбираю состав по размеру пениса», – с сарказмом ответила журналисту тренер.

30-летняя Вюббенхорст возглавила команду пятого дивизиона немецкого футбола «Клоппенбург» в декабре 2018 года. Ее задача — избежать понижения в классе. Команда занимает 16-е место из 16 возможных. Имке Вюббенхорст — бывший игрок женской команды «Клоппенбурга» и сборной Германии до 23 лет. Завершила игровую карьеру в 2016 году. Сразу перешла на тренерскую работу в женский «Клоппенбург», где и трудилась до своего назначения в мужскую команду.