С начала снегопадов ГАТИ нашла 433 нарушения норм уборки. Больше половины – на крышах

Михаил Огнев/

Государственная административно-техническая инспекция с начала снегопадов в Петербурге проверила качество зимней уборки на 1854 объектах. В общей сложности специалисты выявили 433 нарушения.

Как сообщает 17 января пресс-служба ГАТИ, были проверены 1405 кровель нежилых зданий, 225 территорий, включая объекты улично-дорожной сети, и 224 зоны производства работ. Нарушения при уборке крыш нашлись на 289 объектах, на 94 плохо убирали территории, еще 50 нарушений выявили в зонах производства работ. По всем случаям ведомство работает, чтобы привлечь виновных к административной ответственности.

На данный момент ГАТИ вынесла 45 постановлений о привлечении к административной ответственности за плохую уборку, а общая сумма штрафов составила 4,5 миллиона рублей. По требованию инспекции проведена уборка снега и наледи с кровель гостиницы ФГУП «Управление гостиничным хозяйством» Министерства обороны РФ в Пушкине, СПб ГБУК «Государственный музей городской скульптуры» на Невском проспекте, СПб ГБУЗ КВД №11 на улице Моисеенко, ФАУ МО РФ ЦСКА на Ждановской улице.

Ежедневная проверка 16 января выявила нарушения на 18 кровлях, 12 территориях и в одной зоне производства работ. К примеру, внимание ведомства привлекли плохо убранные территории у станции метро «Парнас», в «кармане» улицы Федора Абрамова и у магазина «Пятерочка» на улице Демьяна Бедного. Также специалисты отметили плохо убранные крыши дома 5, литера А, по улице Профессора Ивашенцева и ОАО «Прядильно-ниточный комбинат им. С.М. Кирова» на улице Красного Текстильщика.

Напомним, по итогам проверки ГАТИ 15 января общая сумма штрафов составила 1,5 миллиона рублей, а 11 января – 3 миллиона рублей.

Работы у ГАТИ, как и снегоуборщиков, не убавится – синоптики обещают ещё больше снега.