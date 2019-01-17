ФСБ благодаря электрошокерам разобралась с петербургской ячейкой террористического анархосообщества “Сеть”. Дела трех вероятных участников завершены

В Петербурге завершено расследование уголовного дела о деятельности террористического сообщества «Сеть», участниками которого названы три представителя анарходвижения.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 17 января Санкт-Петербургский горсуд продлил меру пресечения обвиняемым Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову до 22 марта.

Следователь мотивировал ходатайство необходимостью ознакомить фигурантов с материалами уголовного дела, возбужденного по статье 205.4 УК – «Участие в террористическом сообществе».

Адвокат Виталий Черкасов, представляющий интересы Филинкова, уточнил «Фонтанке», что расследование было завершено еще в декабре. С защитников брали подписку о неразглашении, поэтому они не давали комментарии, пока следователь сам не объявил об этом сегодня в открытом судебном заседании.

По версии УФСБ Петербурга и области, Филинков и Бояршинов участвовали в деятельности городской ячейки «Марсово поле» террористического сообщества «Сеть». Следствие считает, что анархисты скооперировались для вооруженного мятежа и госпереворота, акции якобы были запланированы к ЧМ-2018 по футболу.

Филинков заявил о применении к нему пыток, в том числе электрошокером. В течение тридцати часов он находился под контролем следователя и оперативников ФСБ, не имея процессуального статуса. Применение шокеров контрразведка признала, но объяснила их попыткой фигуранта сбежать.

Вину Филинков не признает, показаний не давал. По словам Виталия Черкасова, это не означает отказ от сотрудничества со следствием.

«Мы просили отвести следователя Беляева, который присутствовал при внепроцессуальном удержании Филинкова, и передать дело другому следователю, но нам отказали со ссылкой на дефицит сотрудников, – уточнил Черкасов. – Дать показания мы были готовы».

Дело третьего предполагаемого участника «Сети» из Петербурга, Игоря Шишкина, слушается в настоящее время Московским окружным военным судом на базе Ленинградского окружного военсуда в особом порядке. Подсудимый признал вину. Это первый процесс по «Сети» в России. Вероятных участников сообщества задерживали также в Пензе, Нижнем Новгороде и Москве.