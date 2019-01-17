На Ленинском проспекте горит газетный комплекс. Пожар тушат по второму номеру

Санкт-Петербургский газетный комплекс на Ленинском проспекте загорелся днем 17 января. Из здания валит черный дым, пожару присвоен повышенный номер сложности.

Фото и видео пожара в соцсетях опубликовали очевидцы. По ним видно, что дым идет из окон во дворе комплекса на Ленинском проспекте, 139. К месту происшествия стянулись несколько пожарных расчетов и машины полиции.

В городском управлении МЧС «Фонтанке» сообщили, что пожару присвоен второй из пяти возможных номеров сложности.

Принадлежащий АО «Первая образцовая типография» газетный комплекс прекратил работу в сентябре 2018 года.

Здание под ГГК на Ленинском проспекте было построено в 1982 году, однако в эксплуатацию оно было введено только в 2000 году. В настоящее время земля под ним принадлежат государству. На месте комплекса планируется построить торговый центр.