Петербуржец нашёл ключи от такси и угнал его. А попался на привычке влезать в чужие машины

Житель Петербурга предстанет перед судом по обвинению в угоне такси и семи кражах из припаркованных машин. Прокуратура Выборгского района города утвердила обвинительное заключение и направила дело в районный суд.

Как сообщает 17 января пресс-служба прокуратуры Петербурга, инцидент с такси произошел в июле 2018 года. По версии следствия, 41-летний обвиняемый, находясь во дворе дома 9 по проспекту Художников, воспользовался найденными ключами от такси марки Skoda Octavia, снял машину с сигнализации, завел мотор и уехал. Ущерб владельца автомобиля составил более 570 тысяч рублей.

Примерно в то же время, с апреля по сентябрь 2018 года, обвиняемый незаконно проникал в припаркованные автомобили, разбивая стекла. Так он совершил семь краж, его добычей стали детские автокресла, инструменты, мобильные телефоны, видеорегистраторы, навигаторы и другое имущество. Во время очередной кражи он и попался полиции.

Как отмечают в ведомстве, редицив преступлений является отягчающим обстоятельством. Кроме того, у мужчины имеются непогашенные судимости. В настоящее время его уголовное дело направлено для рассмотрения в Выборгский районный суд Петербурга.