«Норманн» заявил, что нашел инвестора для своего недостроя. Но его имя скрыл даже от руководства Ленобласти

Группа компаний «Норманн» заявила, что нашла инвестора для завершения строительства проблемного ЖК «Десяткино». Об этом 17 января сообщил «Фонтанке» зампредседателя правительства Ленобласти Михаил Москвин. Однако назвать компанию, которая готова вложиться в долгострой, гендиректор компании Владимир Смирнов отказался.

Накануне состоялась встреча по проблеме завершения ЖК «Десяткино» в Всеволожском районе, в которой приняли участие замглавы области Михаил Москвин, губернатор Александр Дрозденко, дольщики и гендиректор «Норманна» Владимир Смирнов.

Те, кто приобрел жилье у ГК, в существование инвестора, готового взять на себя завершение строительства, не верят. Как рассказали «Фонтанке» дольщики второй очереди «Десяткино», которые присутствовали на встрече, отказ раскрыть инвестора Смирнов объяснил опасением сорвать заключение сделки. Его имя, по данным покупателей квартир «Норманна», руководство застройщика пообещало назвать главе Ленобласти 23 января.

ГК «Норманн» строит три ЖК в Петербурге и еще 4 проекта реализует в области. Дольщики комплекса «Ижора парк» 18 января намерены провести одиночные пикеты у входа в Министерство строительства РФ в Москве. Покупатели квартир проблемного девелопера планируют устроить пикеты и на Невском проспекте.

Напомним, в ноябре для привлечения внимания к проблеме они, прихватив с собой одеяла и теплую одежду, справили новоселье https://www.fontanka.ru/2018/11/17/048/ в недострое.