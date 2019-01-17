Севший на мель у берегов Великобритании российский сухогруз «Кузьма Минин» арестован из-за долгов

Относящееся к флоту Мурманского морского пароходства судно, которое в середине декабря пришлось спасать около порта Фалмут, оказалось под арестом из-за задолженности судовладельца. Эту информацию 17 января ТАСС подтвердили в Международной федерации транспортных рабочих.

Проблемы у «Кузьмы Минина» возникали и раньше. Так, сухогруз долгое время не мог выйти из Нидерландов. ТАСС утверждал, что судно стоит в Тернезене по причине долгов, хотя Мурманское морское пароходство информацию опровергло. После того как «Кузьма Минин» отправился в направлении Великобритании, он сел на мель около Фалмута. Буксиры британской службы береговой охраны сняли его с мели 18 декабря. Британские водолазы осмотрели теплоход и не нашли повреждений, но судно задержали до завершения расследования произошедшего.