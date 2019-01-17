Беглов поручил увеличить снегоуборочный парк. Словосочетание «не хватает» чиновники предпочитают не употреблять

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поставил задачу увеличить парк снегоуборочной техники. Выполнить поручение градоначальника городской комитет по благоустройству планирует в текущем году. Об этом в ходе брифинга на Манежной площади 17 января рассказала начальник отдела комплексной уборки комитета Елена Мизгулина.

Чиновница затруднилась сказать, насколько увеличился парк техники. По ее словам, это зависит от спецификации машин для уборки.

На вопрос, справляются ли службы уборки со своей работой, Мизгулина сообщила, что в городе сейчас нигде нет заторов. В ночь работало 1150 единиц техники, такое же количество сохранили на дневную смену. Кроме того, более 1000 человек работает на ручной уборке снега.

«Такие величины, как «хватает-не хватает», – это для рассуждения, что называется. Было подготовлено 1,5 тысячи единиц техники, и мы на ней работаем. Какое количество есть, таким мы обязаны справляться», – сказала представитель комитета.

Предприятия самого комитета дополнительно – по договору подряда с предприятиями малого бизнеса – привлекли около 200 единиц техники, это самосвалы и погрузчики. Кроме того, на центральных улицах работают более 20 самосвальных полуприцепов "Тонар", каждый из которых может вывозить за раз до 34 кубометров снега. Также сверх имеющегося ресурса на уборку улиц вышли 700 человек.

17 января в Петербурге начался первый "залповый" снегопад. По данным на 12 часов, выпало более 10 см снега. Прогноз на этот день — 15 см осадков. Всего с 1 января в Петербурге выпало более 60 см снега. Первый и единственный бесснежный день в городе был в субботу, 12 января.

По нормативам, сформированные снежные валы должны вывозиться в течение 9 – 12 суток, в отдельных случаях — до 20 дней. Уборка тротуаров — от 3 до 6 часов. Однако есть оговорка: отсчет по времени начинается с момента окончания снегопада. Каждый дворник должен убрать за 8-часовую смену 3000 кв. м площади. В ведении комитета по благоустройству находится не весь город, а только 59 млн кв. м площадей дорог, из них 15 млн — тротуары. Треть площади тротуаров убирается вручную.

По словам Мизгулиной, даже в элитную службу уборки Невского проспекта, где средняя зарплата начинается от 35 тысяч рублей, очереди из желающих поработать не наблюдается.

Напомним, что с начала зимы петербуржцы постоянно жалуются на качество уборки дорог и дворов. Врио губернатора Александр Беглов уже извинялся перед горожанами за снежные завалы и наледи на тротуарах. Чиновники получили по «лопате Беглова». А к уборке привлекали даже учителей. Ранее «Фонтанка» подсчитала: чтобы догнать Москву, Петербургу требуется вдвое больше людей и в 4 раза больше техники.