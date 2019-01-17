В 3-й очереди ЖК «Полис на Комендантском» возводят 11 этаж

ГК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» продолжает строительство ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга рядом с Юнтоловским лесопарком.

В настоящее время в третьей очереди проекта (секции № 8-13), к строительству которой приступили летом 2018 года, выполняется бетонирование стен на уровне 1-11 этажей.

В первой очереди (секции № 18-20) ведутся работы по внутренней отделке: монтаж квартирных дверей, устройство стяжки, штукатурка стен, установка радиаторов. Работы выполнены более чем на 50%. Также завершается устройство кровли. Общая готовность очереди составляет 63%.

В домах второй очереди ЖК «Полис на Комендантском» (секции №14-17) завершен монтаж оконных и балконных блоков, утепление и окраска фасадов. Осуществляется монтаж квартирных дверей, устройство стяжки, штукатурка стен, установка радиаторов. Работы выполнены на 30%. На объекте ведется внутренняя отделка. Общая готовность очереди составляет 59%.

Эко кварталы «Полис на Комендантском» возводятся неподалеку от ст. м. «Комендантский проспект» в районе Каменка. Проект имеет большое социальное значение: средства, вложенные застройщиком в покупку участка, были направлены на достройку проблемных объектов ГК «Город».

Проект реализуется в 4 этапа, в рамках которых будет построено свыше 185 тысяч кв. м. жилья – 6419 квартир и два многоуровневых паркинга, способных разместить до 2110 автомобилей.

В настоящее время в активной стадии строительства находятся 1,2 и 3 очереди.

На территории комплекса будет создан детский веревочный парк, игровые комплексы для детей, выполненные из экологичных материалов, зона активити для взрослых. На первых этажах будут расположены коммерческие помещения.

Плановый срок окончания строительства 1 и 2 очередей 2 квартал 2020 года, 3 очереди 4 квартал 2020 года.

Следить за изменениями строительного цикла вы можете в карточке объекта в разделе «Ход строительства»

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Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "Тин-Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/