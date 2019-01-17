Китайцы потратят более 2 млрд долларов на производителя электрических «Саабов»

Китайцы инвестируют около 2 миллиардов долларов в шведско-китайский консорциум National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS), который выпускает электромобили на базе седана Saab 9-3. Группа компаний Evergrande из Поднебесной (ранее ей принадлежала крупная доля в разорившемся электромобильном стартапе Faraday Future) приобрела контрольный пакет акций производителя.

В 2012 году глава NEVS, шведский бизнесмен китайского происхождения Кай Йохан Цзян, выкупил активы обанкротившейся шведской марки Saab, которая тогда входила в концерн General Motors. National Electric Vehicle Sweden AB создали на базе седана Saab 9-3 электрокар и стали выпускать его на заводе в Тянцзине. Сейчас компания строит уже второе предприятие в Шанхае.

Как сообщает «Мотор» со ссылкой на представителей консорциума, подразделение Evergrande Health выкупило 51% акций NEVS за 930 миллионов долларов. Кроме того, китайская компания предоставит производителю заём на три года в размере 1,1 миллиарда долларов. Оставшиеся 49% акций сохранил за собой Кай Йохан Цзянь.

За счет инвестиций NEVS планируют расширить производство и достичь объемов в 200 000 электромобилей в год. У компании уже есть крупные заказы. Так, в 2018 году NEVS подписала соглашение с китайской компанией Volinco о поставке 20 000 машин на миллиард долларов. А в 2015 году производитель получал заказ на поставку 150 000 электрокаров от лизинговой компании Panda New Energy.