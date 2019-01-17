Великолукская епархия признала, что монах, подозреваемый в ДТП с журналисткой, был пьян

Великолукская епархия сделала ещё одно заявление по поводу ДТП с участием священнослужителя – клирика Вознесенского собора.

На этот раз звучит слово «пьян», со ссылкой на ГИБДД. И указывается, что это именно та авария, в которую попала петербургская тележурналистка, – случившаяся 12 января в 00:30 в Великих Луках, на улице Фурманова.

В заявлении поясняется, что иеродиакон Андрей (Парфёнов) на «Тойоте Камри» «при тяжёлых погодных условиях не справился с управлением, что привело к столкновению с машиной Daewoo Nexia». «По информации управления ГИБДД по Псковской области, иеродиакон Андрей (Парфёнов) в момент происшествия был пьян», – отмечается в сообщении.

Информация о том, что в крови водителя найден алкоголь, появилась в местных СМИ сразу в день аварии: тест показал 0,71 промилле. Позже иеродиакон сказал, что «ничего не пил, только причастился».

«Великолукская епархия сожалеет о случившемся ДТП, молится обо всех участниках аварии и скорейшем выздоровлении пострадавшей и готова предоставить пострадавшей и ее родственникам любую посильную помощь, – отмечается в заявлении. – В настоящее время следственными органами проводится расследование произошедшего. Епархия находится в контакте с сотрудниками следственных органов и оказывает следствию все возможное содействие».

До окончания расследования иеродиакон Андрей Парфёнов, напомним, временно запрещён в священнослужении.

В результате аварии (момент ДТП попал на видео) легко пострадали три пассажира «Нексии», в том числе 21-летняя Анастасия, журналистка «Питер ТВ», а её мама, 43-летняя Екатерина Ц., получила серьёзную травму – у неё раздроблен таз. Из Великих Лук её отправили во Псков, где решается вопрос об операции.