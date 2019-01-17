Сербские истребители сопроводили самолет Путина

Три истребителя МиГ-29 ВВС Сербии сопроводили самолет президента России Владимира Путина перед его посадкой в Белграде, передаёт корреспондент RNS из столицы Сербии.

В аэропорту Путина встретил сербский президент Александр Вучич. После церемонии встречи оба главы государства сели в автомобиль российского лидера Aurus.

В рамках визита в Белград Путин проведет переговоры с Вучичем в узком и расширенном составе, побеседует с председательствующим Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, а также посетит храм Святого Саввы и возложит цветы к Монументу освободителям Белграда.