Пива нет и не будет: «Почта России» решила не продавать алкоголь в Петербурге

Почта России, которая вместе с газетами и конвертами начала продавать пиво в своих отделениях, заявила, что в Северной столице таких планов не имеет.

«Пиво в почтовых отделениях Санкт-Петербурга не реализуется, планов о его продаже также нет», – сообщили «Фонтанке» 16 января в пресс-службе ФГУП.

Сейчас пиво и другие слабоалкогольные напитки можно найти в 3200 отделениях по всей стране. В почте заявляют, что таким образом борются с суррогатом. Упор сделан на сельские отделения почтовой связи.