В Петербурге начался первый процесс по делу террористического сообщества «Сеть». Закрыть анархиста от прессы не вышло

Игорь Шишкин//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге начал рассматривать дело 27-летнего анархиста Игоря Шишкина. Он сознался в подготовке госпереворота, раскаялся и теперь активно сотрудничает со следствием.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки» из Ленинградского окружного военного суда, 17 января адвокат подсудимого Дмитрий Динзе, ссылаясь на сведения медицинского характера и незаконченные следственные действия, попросил закрыть процесс от журналистов. Прокурор поддержал ходатайство.

Судья решил оставить процесс открытым за исключением части, в которой будут исследовать медицинские сведения.

Игорь Шишкин обвиняется в подготовке вооружённого мятежа и свержении действующей власти. По версии ФСБ, с 2016 года в Петербурге и ещё нескольких регионах России действовали законспирированные ячейки участников анарходвижения, которые собирались свергнуть действующую власть.

Шишкина, как считает следствие, вовлекли в ячейку не позднее июля 2016 года. Ему вменяют часть 2 статьи 205.4 УК («Участие в террористическом сообществе»), дело возбуждено в январе прошлого года. Фигурант заключил досудебное соглашение, по условиям которого полностью признал вину, даёт показания на других обвиняемых. По словам адвоката, особый порядок может позволить сократить наказание – до пяти лет лишения свободы.

Шишкина задержали 25 января прошлого года. За его свободу были готовы заплатить залог в 1 млн рублей, но суда обвиняемый ждал под стражей. Также по петербургскому делу проходят Юлий Бояршинов и Виктор Филинков. Последний, как и ещё несколько человек, жаловались на пытки.

Филинков продолжает знакомиться с материалами своего дела. Из 17 томов он прочитал 9. Горсуд сегодня не отпустил его домой и продлил содержание под стражей до 22 марта.