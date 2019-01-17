"Я плачу столько же, сколько пенсионер в Магнитогорске". Чубайс заговорил о справедливости повышения энерготарифов для богатых

Изменение стоимости электроэнергии поможет избавить страну от энергорасточительности, уверен глава Роснано.

«Я не считаю справедливым, что я плачу столько же, сколько пенсионер в Магнитогорске», – цитирует 17 января Анатолия Чубайса ТАСС.

По его словам, Россия ставит перед собой задачу введения социальной нормы энергопотребления. Глава Роснано уверен, что это «реальный способ действительно добиться того, чтобы выровнять перекосы, которые есть в системе». Те, кто потребляет энергии сверх нормы, будут оплачивать её по более высокому тарифу.

«Чтобы богатые платили больше, а бедные не платили больше», – так задачу описал Чубайс, добавив, что речь не идет о прогрессивной шкале налогообложения.

Тему повышения энерготарифов глава госкорпорации поднимает уже не в первый раз. Так, 16 января на Гайдаровском форуме он заявил, что «низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности».