Младенец в реанимации после ДТП на «Нарве». Ошибку допустила мать

Ещё одно ДТП с детьми на трассе «Нарва». Причиной снова стал выезд на встречную полосу. Никто не погиб, пострадавших трое.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 17 января около 9:20 на 104-м километре автодороги «Нарва» ( Кингисеппский район области) 34-летняя женщина на «Шевроле» выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с «Газелью» под управлением 50-летнего мужчины. Пострадали водитель «Шевроле» и два её пассажира – дети 2015 и 2018 годов рождения.

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОР4 ДПС ГИБДД уточняет, что «Шевроле Ланосом» управляла мать. Она получила травмы средней степени тяжести. Её 1,5-месячная дочь в тяжёлом состоянии доставлена в реанимацию. Мальчик 2010 года рождения (здесь есть расхождение с информацией отдела пропаганды) находится в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, 12 января на «Нарве» вылетевший на встречку Chery врезался в такси Solaris. Такси от удара загорелось. Погибли трое – женщина и двое детей, госпитализированы четверо – оба водителя, пассажирка «Чери» и 3-летняя девочка из «Соляриса». Уголовное дело возбуждено в отношении водителя Chery, при этом в проверке фигурируют небезопасные услуги.