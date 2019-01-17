Пятая Toyota RAV4 в Европе будет только гибридной

Трех дней не прошло с момента объявления о выходе пятого поколения популярного кроссовера Toyota RAV4, как британские журналисты из издания Autocar уже опубликовали тест-драйв новинки. Он вышел сегодня, 17 января.

Новый RAV4 – новый во всех отношениях. Первое, на что обратили внимание британские коллеги, это внешний вид, который теперь, по их словам, ясно указывает на то, что «цель босса компании Акио Тойоды – сделать Toyota снова великой».

Притом что RAV4 это семейный автомобиль (что обычно означает неброский, неприметный, спокойный дизайн в обмен на повышенную вместимость, безопасность и комфорт), с точки зрения дизайна новый кроссовер, безусловно, наносит серьезный удар уходящему стереотипу о том, что «семейные» модели Toyota скучны и безлики, в отличии от «драйверских» Toyota Supra или GT86.

Но и под капотом RAV4 2019-го модельного года совсем другой. Он базируется на новой универсальной тойотовской платформе TNGA GA-K, на которой можно строить передне-, задне- и полноприводные автомобили. Пока что она используется для новых Toyota Camry, Toyota Avalon и Lexus ES. Благодаря такой гибкой платформе RAV4 будет иметь как переднеприводную, так и полноприводную модификации.

Но самое главное это то, что пятое поколение Toyota RAV4 не только не будет поставляться в Европу с дизельными двигателями. У машины не будет даже чисто бензиновых вариантов. Для Европы RAV4 становится только гибридом и будет продаваться только в таком виде.

Правда, в составе гибридной силовой установки вполне «тяговитый» 2,5-литровый двигатель, которого одного наверняка было бы достаточно для обеспечения приличной динамики. Однако ему в помощь поставлены элекродвигатели, что доводит общую мощность силовой установки до 218 лошадиных сил у переднеприводного варианта и до 222 на полном приводе. (Эти цифры приводятся производителем, британцы называют 215 и 219 л.с. соответственно.)

По первым впечатлениям английских журналистов, гибридный силовой агрегат способен более чем легко справляться с обгонами, а электродвигатель нивелирует недостаток тяги атмосферного двигателя на низких оборотах. До сотни кроссовер разгоняется чуть больше чем за 8 секунд, это неплохо, учитывая, что перед нами семейный автомобиль. Что более важно, и на шоссе, и в городском цикле гибрид расходует меньше 5 литров на сто километров, а при необходимости машина может двигаться и чисто на электричестве.

На другие, менее «продвинутые» рынки новая Toyota RAV4 все-таки будет поставляться в традиционном бензиновом варианте с двухлитровым двигателем в 175 лошадиных сил с передним или полным приводом и ручной или автоматической коробкой передач. Скорее всего, именно этот вариант появится в России, учитывая наши консервативные вкусы и настороженное отношение к гибридам и электрокарам.