Убийцам олимпийского чемпиона Дениса Тена дали по 18 лет

По 18 лет в колонии получили в Казахстане убийцы олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дениса Тена.

По информации портала Nur.kz, вердикт вынесен 17 января. Кроме убийства, Арман Кудайбергенов обвинялся в групповой краже и разбое. Нурале Киясову вменили убийство и разбой. Обоим дали по 18 лет. Их подельница Жанар Толыбаева, которая ждет ребенка (ей вменили кражу и недонесение о преступлении), получила 4 года.

Слушания в суде длились меньше месяца. Потерпевшая сторона пыталась доказать заказной характер преступления. В свою очередь, Нуралы Киясов в последнем слове просил простить его, добавив, что примет любое наказание.

Адвокат семьи Тенов предлагал дать 20 лет Толыбаевой, так как якобы она – мозг компании, совершившей страшное преступление. Сама же женщина ходатайствовала о «справедливом решении», рассказав суду, что получала угрозы в следственном изоляторе.

Высказался и Арман Кудайбергенов, который снимал зеркала с машины Тена. Он заявил, что «небеса не могли получить более достойного ангела», и сообщил, что жалеет, что они «потеряли такого человека».

Напомним, 25-летний фигурист Денис Тен, бронзовый призер зимней Олимпиады в Сочи 2014 года, погиб в Алма-Ате 19 июля 2018 года. Его ранили в бедро в драке с ворами, которые пытались снять зеркала с его машины. Спортсмен умер от потери крови в больнице.