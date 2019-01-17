В Центре «Антон тут рядом» ждут волонтёров в программу «Добровольный социальный год»

Центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» набирает волонтёров в программу «Добровольный социальный год».

«Окружающий мир для людей с аутизмом может быть очень непредсказуемым и сложным. В Центре мы создаем условия для поддержки и развития наших студентов – мастерские, факультативы, тренинги, визуальная поддержка, зонирование пространства, расписание. Годовые волонтеры – основа этого мира, в котором студенты учатся общаться и занимаются творчеством. Задача волонтеров – быть человеком рядом, помочь студентам освоить бытовые, социальные и коммуникативные навыкам», – рассказали в Центре.

В течение года добровольцы пройдут обучение, для них будут организованы семинары с экспертами и супервизии с психологом. В обязанности волонтёра входит: сопровождение студентов на занятиях, в мастерских и других программа Центра; помощь студентам в приобретении разнообразного опыта социального общения, а также бытовых и коммуникативных навыков; распространение информации об аутизме, создание принимающей дружественной среды и включение в общество людей с аутизмом и др.

«Программа рассчитана на длительный период, потому что людям с РАС очень ценно общение и стабильность – им сложно быстро привыкнуть к новым друзьям, и тем более сложно даётся частая смена людей рядом», – пояснили в Центре.

Более подробно узнать о программе, а также заполнить анкету участника можно ЗДЕСЬ.