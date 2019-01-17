Новость в картинке: Как поменялись цены на автомобили в России за месяц

За последний месяц – с 16 декабря 2018 года по 15 января 2019 года – среди официально представленных на российском рынке марок цены на автомобили изменили 26 компаний. Из них только шесть брендов переписали ценники в конце прошлого года, остальные же 20 обновили прайс-листы сразу после 1 января.

Как сообщает 17 января аналитическое агентство «Автостат», среди тех, кто поднял цены в декабре, оказались, например, марки Volkswagen и Subaru. Тогда у них подорожали по две модели. Основное повышение цен пришлось на начало 2019 года в связи с увеличением ставки НДС.

Отдельно аналитики отмечают марку Ford, которая на фоне общего подорожания снизила цены на седаны и хетчбэки Fiesta. Впрочем, остальные модели бренда в цене прибавили.