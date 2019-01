Администрация губернатора Петербурга за 5 млн рублей купит две видеокамеры, рекомендованные американским телеканалом Netflix

Две видеокамеры стоимостью 2,3 млн рублей за штуку для администрации губернатора Петербурга поставит московская компания «Матрикс Инжиниринг Груп», которая выиграла аукцион у петербургской фирмы «ЦИК». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как следует из технического задания, в администрации губернатора за образец желаемого взяли видеокамеры марки Sony PXW-Z450, хотя техзаданием предусматривается возможность поставки эквивалентной техники. Помимо самих видеокамер, нужно будет поставить аксессуары к ним: карты памяти, аккумуляторы, наушники, микрофон и осветительные приборы. Их общая стоимость составляет чуть более 800 тысяч рублей. Передать их в собственность Смольного нужно в течении 30 дней с момента заключения контракта.

Компания «Матрикс Инжиниринг Груп», с которой и должны заключить соглашение, поставляет видеооборудование государственным учреждениям по всей России довольно давно, но объемы поставок начали расти в прошлом году: фирма заключила 37 контрактов общей стоимостью 226 млн рублей, в то время как в период с 2014 по 2017 год ей было подписано 12 соглашений. В аукционе администрации губернатора Петербурга ей удалось победить благодаря более выгодному предложению: «ЦИК» готов был поставить то же оборудование, но на 27 тысяч рублей дороже.

Любопытно, что видеокамера Sony PXW-Z450 является профессиональной и входит в список оборудования, которое рекомендует использовать для производства телепрограмм американский телеканал NetFlix. О том, что канал, который делает такие известные сериалы, как «Карточный домик», «Черное зеркало» и др., будет использовать именно эту модель камер для съемок, в своем официальном Twitter сообщала компания Sony.

Have you heard? Netflix has approved Sony's PXW-Z450 to be used for future Netflix productions. Check out the full list of cameras approved by the media production giant: https://t.co/BKC6gJoXPG pic.twitter.com/ceyYnw5Yc5