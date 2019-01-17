Возможный участник ДТП со спортсменкой в Краснодаре судья Крикоров подал в отставку

Военный судья, предположительно сбивший на своем автомобиле 18-летнюю девушку и скрывшийся с места ДТП, решил уйти с занимаемой должности.

«Судьей Краснодарского гарнизонного военного суда Крикоровым А. В. подано заявление в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации о прекращении его полномочий на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», – сообщается 17 января на сайте Краснодарского гарнизонного суда.

Ранее в суде заявили, что начали проверку после информации об участии Арсена Крикорова в ДТП.

Напомним, что в конце декабря прошлого года на перекрестке улиц Стахановской и Тургенева в Краснодаре произошло ДТП. Автомобиль KIA Optima выехал на пешеходный переход и сбил местную жительницу. У нее диагностировали разрыв связок и вывих подколенника, что может заставить ее завершить профессиональную спортивную карьеру, она занимается восточными единоборствами. Видео с судьей, которое могло быть снято сразу после аварии, позже попало в Сеть, затем пресса сообщала о том, что судья якобы пытался оказать давление на потерпевшую, её близких, а также свидетелей ДТП.

видео Newовсём ТВ