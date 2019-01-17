В офис «Водоканала» на Кавалергардской пожаловали силовики

Сотрудники центрального аппарата Следкома РФ проводят оперативные мероприятия в главном офисе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на Кавалергардской, 42. Ранее они приезжали по делу о стадионе на Крестовском острове.

Информацию об оперативных мероприятиях «Фонтанке» подтвердили несколько источников. По их данным, следователи заходят и по другим адресам предприятия. Пресс-служба ГУП не смогла дать оперативный комментарий по происходящему, гендиректор «Водоканала» Евгений Целиков не взял трубку.

Напомним, ранее сотрудники центрального аппарата СК появлялись в Петербурге по делам, связанным со строительством стадиона на Крестовском острове. В частности, именно они проверяли документы, связанные с кровельными работами на арене. «Водоканал» проводил на арене работы по обеспечению услугами водоснабжения и канализования.

Кроме того, «Фонтанка» писала о визите столичных оперативников — правда, из МВД и ФСБ, которые провели серию обысков по делу о намыве под станцией метро «Новокрестовская». Его производила компания «Интэкс» из группы «Сумма» братьев Магомедовых, а благоустройством занималась компания «Леокам». Однако контракт с ней город расторг, после чего на объект зашел «Водоканал», получив аванс сразу на 50% от цены контракта. При этом «Леокам» утверждал, что участок сдали в ненадлежащем состоянии: компания недосчиталась 22-метровых свай и установила, что использовался песок не того коэффициента фильтрации, который предусмотрен техзаданием, а где-то сыпали просто пескогрунт. Да и сама площадь намыва оказалась меньше предполагаемой. По версии следствия, руководство «Итэкс» завысило цены на устройство щебеночных свай на 668,925 млн рублей, а потом изготовило подложные акты о приемке работ и справки о стоимости.