На Украине принят закон о переводе приходов из одной церкви в другую

На Украине 17 января принят закон, который разрешает религиозным общинам менять подчиненность. Документ может использоваться новой «независимой церковью» для перевода в ее ряды приходов канонической Украинской православной церкви.

Как сообщает телеканал «112», за документ проголосовали 229 депутатов Верховной рады. В законе написано: государство признает право религиозной общины менять подчиненность путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений в действующий.

«Решения об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений в устав принимаются не менее чем двумя третями от числа членов религиозной общины, необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом», – говорится в законе.

Решать подобные вопросы предлагается на общем собрании общины.

При этом смена подчиненности не будет влиять на содержание права собственности и других имущественных прав таких общин.

Тем верующим, кто не согласится переходить в новую церковь, предлагают создать новую общину и заключить договор о порядке пользования храмом и другим имуществом с собственником (пользователем).

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.