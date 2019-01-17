На Украине принят закон о переводе приходов из одной церкви в другую
На Украине 17 января принят закон, который разрешает религиозным общинам менять подчиненность. Документ может использоваться новой «независимой церковью» для перевода в ее ряды приходов канонической Украинской православной церкви.
Как сообщает телеканал «112», за документ проголосовали 229 депутатов Верховной рады. В законе написано: государство признает право религиозной общины менять подчиненность путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений в действующий.
«Решения об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений в устав принимаются не менее чем двумя третями от числа членов религиозной общины, необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом», – говорится в законе.
Решать подобные вопросы предлагается на общем собрании общины.
При этом смена подчиненности не будет влиять на содержание права собственности и других имущественных прав таких общин.
Тем верующим, кто не согласится переходить в новую церковь, предлагают создать новую общину и заключить договор о порядке пользования храмом и другим имуществом с собственником (пользователем).
Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.
Справка:
15 декабря 2018 года в Киеве в соборе Святой Софии под эгидой Константинопольского патриархата и при активном участии украинской власти состоялся объединительный собор. По его итогам президент Петр Порошенко объявил о создании в стране новой церковной структуры – автокефальной поместной православной церкви. Ее возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата. В уставных документах церковной организации значится название «Православная церковь Украины». Томос «новая церковь» Украины получила в Рождественский сочельник, его текст опубликован спустя неделю.