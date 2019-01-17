Порошенко заявит об участии в выборах президента Украины 2 февраля

Президент Украины Петр Порошенко заявит о выдвижении на второй срок 2 февраля. Об этом LB.ua сообщил источник в руководстве парламентский фракции "БПП".

"Президент объявит о выдвижении на второй срок 2 февраля. Будет большой форум по выдвижению единого кандидата от демократических сил. Там и заявит", – сказал собеседник украинского издания в Верховной раде.

Он напомнил, что согласно действующему законодательству кандидаты в президенты могут подавать документы для регистрации в ЦИК до 3 февраля включительно.

"Как известно, Юлия Тимошенко заявит об участии в выборах на День соборности 22 января. Порошенко же это сделает в начале февраля", – добавил депутат.

Также, с его слов, "фишкой" Порошенко на выборах помимо томоса и монетизации субсидий станет "повышение пенсий на 17 – 20% с марта текущего года".

"Правда, денег на это в казне нет. Ожидалось, что эти средства будут получены от растаможки "евроблях" (так в стране называют иномарки, зарегистрированные за пределами страны. – Прим. ред.). Но уже сейчас видно, что реальные поступления на порядок меньше, чем мы прогнозировали, принимая бюджет-2019. Ситуация осложняется ещё и тем, что МВФ выступает категорически против увеличения дефицита Пенсионного фонда. Поэтому сейчас ищем деньги, думаем, где их взять, чтобы пенсии были повышены", – отметил собеседник.

Первый тур выборов президента Украины назначен на 31 марта 2019 года. Порошенко пока официально не объявлял о намерении участвовать в них. По результатам соцопросов он проигрывает лидерство экс-премьеру страны Юлии Тимошенко, актеру Владимиру Зеленскому и политику Юрию Бойко.