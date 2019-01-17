До школы не дошла. Список сбитых пешеходов пополнил ещё один ребёнок

Очередное ДТП с ребёнком на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, снова в Адмиралтейском районе. Невнимательный водитель – маршруточник.

По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, 17 января около 8:10 на Старо-Петергофском проспекте, 3/5, автобус ПАЗ, ехавший от Фонтанки к Обводному каналу, в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил ребёнка 2007 года рождения. Школьница с травмами средней степени тяжести доставлена в больницу имени Раухфуса.

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД уточняет, что маршруткой ПАЗ управлял 41-летний мужчина, трезвый. Пострадавшая – 11-летняя девочка, шестиклассница, переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора без сопровождения взрослых. Одежда на ней тёмная, без световозвращающих элементов.

Через полчаса погибла женщина-пешеход, сбитая в посёлке Красный Бор, – «Фонтанка» писала об этом ДТП. «Опять тёмная одежда без световозвращающих элементов. Рядом автобусная остановка. Женщина решила перебежать... (где-то это уже было)», – отмечает «Дорожный инспектор», намекая на смертельное ДТП на Софийской, где женщина тоже спешила на автобус.

Напомним, много ДТП с пешеходами, и взрослыми, и детьми, случилось 15 января. Двое погибли. ДТП с ребёнком в Адмиралтейском районе попало на видео. Ещё один инцидент, случившийся в тот же день в Колпино, зафиксировала видеокамера. Время и место: 15 января, около 7:10, Вознесенское шоссе, у дома 49, корпус 2.

Девочка 2002 года рождения бежала через пешеходный переход к автобусной остановке, спешила в школу. Световозвращающих элементов на одежде не было. Её снесла «Лада» под управлением 28-летнего мужчины. Девочка получила травмы средней степени тяжести, сообщает «Дорожный инспектор».